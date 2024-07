Kamala Harris batió récord y recaudó 81 millones de dólares en sólo 24 horas

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, recaudó más de 81 millones de dólares en las primeras 24 horas después de que Joe Biden anunciara su decisión de no buscar la reelección.

La campaña de Harris, que heredó de Biden mucho de su personal, considera que este récord de recaudación muestra el entusiasmo que despierta su candidatura.

"El histórico apoyo a la vicepresidenta Harris representa exactamente el tipo de energía y entusiasmo de base que gana elecciones", afirmó en un comunicado el portavoz de la campaña, Kevin Muñoz.

En concreto, más de 888 mil personas realizaron aportes en las últimas 24 horas, siendo el 60 por ciento nuevos donantes en el ciclo electoral de este año.

Además, el equipo de Harris consiguió 43 mil nuevos donantes que se comprometieron a aportar fondos de manera regular, con más de la mitad optando por contribuciones semanales.

Asimismo, las redes sociales oficiales de la campaña, @KamalaHQ, duplicaron sus seguidores en una noche.

Vice President Harris to campaign staff: The baton is in our hands. We who believe in the sacred freedom to vote. We who believe in the freedom to live safe from gun violence. We will fight for reproductive freedom pic.twitter.com/MVMuJTlhQX