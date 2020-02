Policía acusa a una mujer de dejar morir a su novio dentro de una maleta

La Policía de Florida, en Estados Unidos, detuvo este miércoles a una mujer acusada del crimen de su novio luego de que ella misma llamara a las autoridades para pedir auxilio.

Sarah Boone, de 42 años, había asegurado a la policía que su novio, Jorge Torres, había muerto accidentalmente cuando estaba escondido en una maleta mientras jugaban en su casa, sin embargo, unos videos la delataron.

Según detallaron los medios locales, en las imágenes se escucha a Torres rogando a Boone que le ayude a salir de una maleta con la cremallera cerrada y a ella respondiendo que va a pagar por "todo" lo que le ha hecho.

La versión que la mujer había dado, en un inicio, a la Policía de Orange fue que ambos estaban tomando unos tragos el pasado lunes cuando se les ocurrió que sería divertido jugar al escondite y que él se metiera en una maleta.

Según Boone, en algún momento ella se quedó dormida y cuando despertó no encontró a su novio y lo llamó por teléfono pero él no respondió.

Lo buscó y descubrió que estaba dentro de la maleta sin respiraba.

Los equipos de emergencia lo encontraron así y además notaron que Boone tenía un pequeño corte en el labio y algunos rasguños alrededor del ojo.

Como parte de la investigación sobre la muerte de Torres, los agentes le pidieron el teléfono celular a Boone y ella consintió en dárselo.

Allí encontraron dos videos, en uno de los cuales Torres le dice a su novia desde dentro de la maleta que no puede respirar y ella le responde que eso es lo que le pasó a ella cuando él la apretó del cuello y que va a pagar "todo" lo que le ha hecho y el haberla "engañado".

Agentes de la Oficina del Alguacil de Orange, que detuvieron a Boone este martes, dijeron que también se ve en los videos a Torres golpeando la maleta y rogando a su novia que lo saque.

Arrested: Sarah Boone, 42, for Second Degree Murder in the death of 42-year-old Jorge Torres Jr., who died after Boone zipped him into a suitcase, and didn’t return for hours. pic.twitter.com/JCHWG7WNkp