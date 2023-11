Biden y Xi pactaron sobre el fentanilo y la comunicación militar

Los presidentes de Estados Unidos, Joe Biden, y de China, Xi Jinping, mostraron este miércoles cierto acercamiento en una reunión destinada a estabilizar la tumultuosa relación bilateral, y en la que llegaron a acuerdos para combatir el tráfico de fentanilo y reabrir los canales de comunicación militar.

El cara a cara, que duró más de cuatro horas y se llevó a cabo en una mansión campestre a unos 40 kilómetros de San Francisco, empezó con los dos líderes posando sonrientes ante las cámaras de televisión mientras se estrechaban la mano y saludaban a la prensa.

Today in Woodside, California President Biden held a Summit with President Xi Jinping of the People’s Republic of China. The two leaders held a candid and constructive discussion on a range of bilateral and global issues and exchanged views on areas of difference. pic.twitter.com/IBqk88ZnHm