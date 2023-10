EEUU insiste en que puede prestar apoyo a Ucrania e Israel al mismo tiempo

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, aseguró este miércoles que su país puede seguir prestando apoyo a Ucrania frente a la invasión rusa y respaldar a Israel en la guerra contra el grupo islamista Hamás al mismo tiempo.

"En términos de nuestra capacidad para continuar apoyando los esfuerzos en Ucrania y de apoyar los esfuerzos en Israel también. Absolutamente. Podemos hacer los dos y haremos los dos", declaró en una rueda de prensa durante la reunión de ministros de Defensa de la OTAN, que se celebra hoy y el jueves en Bruselas.

Destacó que Estados Unidos es "la nación más fuerte del mundo" y que Washington hará "lo necesario" para ayudar a sus aliados y socios, así como "lo necesario para asegurar que mantiene la capacidad de proteger sus intereses y de defender su país".

Sobre Israel, indicó que el portaaviones Gerald R. Ford de la Armada ya llegó al Mediterráneo oriental y que también se ha actuado para extender los escuadrones de combate de la fuerza aérea de Estados Unidos en la región.

"El Departamento de Defensa está totalmente preparado para desplegar recursos adicionales si es necesario. Como dijo el presidente (de Estados Unidos, Joe) Biden, cualquier país, cualquier organización, cualquiera que esté pensando en intentar aprovecharse de la agonía en Israel para intentar expandir el conflicto o para intentar derramar más sangre solo tenemos una palabra: No (lo hagan)", manifestó.

The U.S. stands firm with Israel and will continue to ensure that Israel has what it needs to keep itself and its citizens safe. pic.twitter.com/5aD2OF5Dkw