Trump y Macron suspendieron la reunión bilateral prevista en el G7

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no mantendrá la reunión bilateral que tenía prevista con su homólogo francés, Emmanuel Macron, en el marco de la cumbre del G7 que comenzó este viernes en la localidad canadiense de La Malbaie, cerca de Quebec.

La Casa Blanca informó a los periodistas que acompañan al mandatario estadounidense que la reunión ya no tendrá lugar porque Trump ha llegado con retraso a la cumbre, y su encuentro con Macron estaba agendado en horas de la mañana.

La mansión presidencial añadió que "están trabajando para reprogramar la reunión a lo largo día".

Trump salió de la Casa Blanca esta mañana con 40 minutos de retraso, y su partida hacia Canadá se demoró aproximadamente otros 20 minutos más que empleó atendiendo a los medios a los pies del helicóptero en el que embarcó hacia la base de Andrews.

La reunión con Macron estaba prevista para las 11:20 hora de Chile, pero el mandatario estadounidense aterrizó en Balgotville a las 10:44 hora de Chile, a falta de completar en helicóptero el último tramo del viaje hasta La Malbaie.

Tensión

La tensión entre Macron y Trump ha subido en las últimas horas después de que el presidente francés advirtiera al magnate de que la Cumbre del G7 puede terminar con un acuerdo firmado solo por seis países y sin Estados Unidos.

"Al presidente estadounidense puede que no le importe estar aislado, pero a nosotros tampoco nos importa firmar un acuerdo con seis países si es necesario", dijo Macron en Twitter, en referencia a Francia, Canadá, Alemania, Japón, Reino Unido e Italia.

"Porque esos seis países representan valores, representan un mercado económico que tiene el respaldo del peso de la historia y que ahora es una verdadera fuerza internacional", añadió desafiante Macron.

The American President may not mind being isolated, but neither do we mind signing a 6 country agreement if need be. Because these 6 countries represent values, they represent an economic market which has the weight of history behind it and which is now a true international force https://t.co/UA86fcjozs