EE.UU. detuvo a fundador del Cártel de Sinaloa y a hijo del "Chapo" Guzmán

Estados Unidos detuvo este jueves en Texas a Ismael "El Mayo" Zambada, líder y cofundador del Cártel de Sinaloa, quien era buscado hace décadas y sobre el que pesaba una recompensa de 15 millones de dólares.

Según informó el Departamento de Justicia, junto a Zambada se arrestó a Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de Joaquín "el Chapo" Guzmán.

"El Departamento de Justicia ha detenido a otros dos presuntos líderes del Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones de narcotráfico más violentas y poderosas del mundo. Ismael Zambada García, o 'El Mayo', cofundador del Cártel, y Joaquín Guzmán López, hijo de su otro cofundador, fueron arrestados hoy en El Paso, Texas", señala la nota oficial.

La repartición destacó que ambos hombres "enfrentan múltiples cargos en Estados Unidos por liderar las operaciones criminales del Cártel, incluidas sus letales redes de fabricación y tráfico de fentanilo".

En febrero, la Fiscalía imputó por quinta vez a Zambada por los delitos de fabricación y distribución de fentanilo en Estados Unidos, y elevó la recompensa a quien proporcionara información que condujera a su detención -por teléfono, correo electrónico y hasta por redes sociales- de cinco a 15 millones de dólares.

"El fentanilo es la amenaza de drogas más letal que nuestro país haya enfrentado jamás, y el Departamento de Justicia no descansará hasta que cada líder, miembro y asociado del cártel responsable de envenenar a nuestras comunidades rinda cuentas", dijo EE.UU.

Attorney General Merrick B. Garland Statement on Arrests of Alleged Leaders of the Sinaloa Cartel Ismael Zambada Garcia (El Mayo) and Joaquin Guzman Lopez



🔗: https://t.co/LumvDMKx2F pic.twitter.com/Wcm20MLrhC