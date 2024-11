Hombre murió tras permanecer tres días en una cama de bronceado

Un hombre fue encontrado muerto tras haber permanecido tres días en una cama de bronceado de un centro deportivo ubicado en Indiana, Estados Unidos.

Según dio a conocer The New York Post, la familia del sujeto identificado como Derek Sink lo reportó como desaparecido tras no saber de él desde el pasado viernes 8 de noviembre, día en que ingresó al recinto deportivo.

Durante la mañana del lunes una clienta del gimnasio notó un olor desagradable cuando entró al edificio para realizar su entrenamiento, el cual se intensificaba a medida que se acercaba a la sala de bronceado.

El sujeto, que en el pasado había tenido problemas con las drogas, llevaba puesto un monitor de tobillo que ayudó a las autoridades a localizarlo en la habitación, donde además encontraron una aguja.

"Lo primero que me vino a la cabeza fue la falta de atención por parte del personal de Planet Fitness, lo cual es bastante decepcionante porque tal vez podría haberse evitado. Creo que la cama de bronceado tiene una puerta, pero aun así, ¿por qué no nos preocupa que la cama de bronceado haya estado cerrada durante tres días, potencialmente?", dijo la testigo.

La policía actualmente se encuentra investigando para determinar la causa de muerte del hombre.