Joven descubrió que su madre quedó embarazada de su pololo y su historia se viralizó

Una joven descubrió que su mamá quedó embarazada de su pololo, y su historia causó indignación en redes sociales.

A través de su cuenta de TikTok, Vanessa Jules aseguró que "todo comenzó la mañana en que Roe v. Wade acaba de ser anulado, y estaba llamando a todas las mujeres en mi vida solo para ver cómo estaban. Cuando llegué a mi madre, obviamente estaba angustiada, llorando", comenzó a relatar la joven, haciendo referencia al fallo de Estados Unidos que revocó el derecho al aborto legal en dicho país.

Jules inicialmente pensó que la tristeza de su madre se debía a la reciente decisión legal, pero cuando la llamó dos días después, fue ella misma quien se encargó de darle la noticia. "Cuando me dijo, primero la felicité y estaba hablándole de los próximos pasos, pero después me interrumpió y me dijo 'pero es de John'", aludiendo a su pololo.

La joven devastada bloqueó inmediatamente a ambos de sus contactos y aseguró que tras haberse mudado del departamento que compartía con su pareja, se ha enfocado en intentar rehacer su vida.

Como era de esperarse, la publicación generó diversas reacciones entre los usuarios de redes sociales, quienes se compadecieron de la joven y apoyaron su decisión de no volver a hablar con su madre.