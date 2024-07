La primera en 40 años: Trabajadores de Disneylandia votan a favor de una huelga

Miles de trabajadores del parque temático de Disneylandia en California, representados por cuatro sindicatos, votaron ea favor de autorizar una huelga alegando prácticas laborales injustas.

El 99% de los miembros de la coalición de uniones llamada Master Services Council, que representa a más de 14.000 trabajadores de Disneylandia, Disney California Adventure, el distrito comercial de Downtown Disney y los hoteles propiedad de Disney, ejercieron su voto a favor de un paro en caso de no concretar un contrato que ofrezca mejores condiciones laborales.

"Una huelga es siempre el último recurso, y nos hemos comprometido a volver a la mesa de negociación el lunes y el martes dispuestos a negociar de buena fe", explicó la coalición a través de su cuenta en la red social X, Disney Workers Rising.

