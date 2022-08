Mamá mormona desafía a la iglesia y gana 33 millones al mes con OnlyFans

Holly Jane​, una madre de tres hijos perteneciente a la iglesia mormona en California, EE.UU., decidió arriesgarse a que la expulsen de la cogregación y ahora vende contenido erótico. Según cuenta, llega a ganar hasta 37 mil dólares al mes, unos 33 millones de pesos chilenos.

La mujer de 39 años, que quedó viuda en 2017, estaba enfrentando problemas económicos y se le ocurrió publicar fotos sensuales en Instagram. Como le fue bien, dio el salto a la venta de contenido por OnlyFans. Los resultados fueron mejor de lo que imaginaba.

"Puede que me paguen para que me desnude, pero hay personas que se desnudan gratis, sólo estoy siendo inteligente", argumentó Holly a New York Post.

La mujer mantuvo en secreto su otro trabajo a sus compañeros de templo, pues temía por las estrictas reglas de la iglesia mormona. Es más, sólo le había contado a dos de sus amigas. Sin embargo, ahora decidió hacerlo público ya que su creciente popularidad llevaría a que se enterasen tarde o temprano.

Sus hijos tienen 20, 13 y 9 años, y una de ellos ya supo lo que hacía su mamá y "no le molesta".

"Le expliqué a mi hija que celebrar tu cuerpo no es algo de lo que avergonzarse", señaló Holly Jane.

La modelo sigue siendo parte activa de la iglesia mormona y no piensa que su venta de contenido vaya contra sus creencias: "Lo estoy haciendo en la seguridad de mi propia casa y en mi tiempo libre: todos se masturban y envían fotos ardientes, así que realmente no veo el problema".

"Sigo practicando las formas tradicionales de ser una persona hogareña, pero en lugar de dormir, me gano la vida con mi cuerpo caliente", añadió.

La madre mormona sentencia: "Mi vida online es muy diferente a mi día a día, donde camino con mis pantalones cortos y sandalias cuando llevo a mi hijo a la escuela. Si me vieran allí, ser modelo de OnlyFans sería lo último que imaginarían sobre mí".