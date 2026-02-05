Misterio en EE.UU.: investigan presunto secuestro de la madre de famosa periodista

La desaparición de Nancy Guthrie, madre de la reconocida periodista estadounidense Savannah Guthrie, mantiene en vilo a Estados Unidos y ha activado un amplio operativo policial en el estado de Arizona.

La mujer, de 84 años, fue vista por última vez el sábado por la noche en su residencia ubicada en las afueras de Tucson, donde vivía sola, aunque contaba con apoyo doméstico.

De acuerdo con las autoridades, el caso se investiga como un posible secuestro. El alguacil del condado de Pima, Chris Nanos, indicó que las pruebas recogidas en la vivienda no apuntan por ahora a sospechosos concretos ni permiten establecer cuántas personas podrían estar involucradas.

Tampoco se ha determinado si se trató de un ataque aleatorio o dirigido específicamente contra la madre de la comunicadora.

Llamado desesperado de la familia

En medio de la incertidumbre, Savannah Guthrie -copresentadora desde 2012 del programa matutino "Today" de NBC- difundió un mensaje público dirigido a los presuntos captores.

En él, pidió una prueba de vida y solicitó abrir un canal de comunicación urgente, subrayando que su madre padece dolores crónicos y depende de medicación diaria para sobrevivir.

"No tiene medicamentos; los necesita para no sufrir", advirtió la periodista, enfatizando la fragilidad de la salud de Nancy Guthrie y la urgencia de que reciba tratamiento.

Gobierno federal se involucra

El caso escaló a nivel nacional luego de que el presidente Donald Trump asegurara que ordenó a todas las fuerzas del orden federales y locales ponerse a disposición de la familia.

A través de Truth Social, afirmó que su prioridad es que la mujer regrese "sana y salva" a su hogar y que se están "desplegando todos los recursos" disponibles.

En paralelo, el FBI se sumó a la investigación con apoyo técnico y analítico, mientras continúan las entrevistas a personas que pudieron haber tenido contacto con la desaparecida.

Indagan posible rescate

Las autoridades también reconocieron que analizan reportes sobre una eventual petición de rescate, que habría exigido millones de dólares en criptomonedas, aunque esta información no ha sido confirmada oficialmente. Según el alguacil Nanos, todas las líneas de investigación están abiertas y se evalúan con máxima seriedad.

La policía reiteró que Nancy Guthrie estaba en plenas facultades mentales y no presentaba problemas cognitivos al momento de su desaparición. Tanto la familia como las autoridades han solicitado la colaboración del público para aportar cualquier antecedente que permita dar con su paradero.

La búsqueda continúa, mientras crece la presión pública por obtener respuestas en un caso que ha conmocionado a la opinión pública estadounidense y mantiene la atención puesta en Arizona.