Novia fue arrestada por poner marihuana en la cena de su boda: Invitados se quejaron

Una recién casada y la cocinera encargada de su banquete fueron arrestadas en Florida, EE.UU. tras desatar el caos durante su cena de matrimonio. Las mujeres son acusadas de haber puesto marihuana en la comida, lo que provocó que varios invitados se sintieran mal.

A diferencia de videos virales en que las personas saben lo que están comiendo, la novia, llamada Danya Svoboda, no le contó a ninguno de los 50 asistentes que los drogaría con lasagna, tortelini, albóndigas, pan y salsas mezclados con cannabis.

Según BBC, los síntomas que se repitieron entre los invitados fueron dolor de estómago y vómitos, lo que obligó a que varias personas terminasen en el hospital.

Bajo los efectos de la droga, una mujer creyó que su hijastro había fallecido y que su familia se lo ocultaba, por lo que armó un escándalo. Otros dijeron haberse sentido "raros" y "drogados", con un "zumbido" y la "boca extremadamente seca".

De acuerdo con Washington Post, Danya Svoboda y la cocinera Joycelyn Bryant le confesaron a una de las invitadas que habían drogado a todos y se rieron, como si les hubieran dado un regalo.

