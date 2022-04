Pensaron que era jugo: Niñas de kínder bebieron tequila durante el recreo

Tres escolares de kínder bebieron accidentalmente alcohol durante el horario de recreo, luego que una niña llevó una botella de tequila José Cuervo en su mochila. El incidente ocurrió el viernes 15 de abril en el colegio Grand River Academy ubicado en Michigan, Estados Unidos.

Según reporta Fox 2 Detroit, durante el tiempo de la colación la niña le dio a beber alcohol a dos de sus compañeras, quienes pensaron que era jugo.

"Lo sirvió en su taza y se lo tomó, y la niña terminó diciéndole qué era. Entonces fue y le dijo a la profesora que había alcohol en su taza, y la maestra le puso una cara graciosa", dijo Dominique Zanders, madre de una de las niñas afectadas, quien aseguró que su hija "se sintió mareada".

Alexis Smith, madre de la otra pequeña, declaró que su hija bebió cuatro o cinco sorbos del licor, y que la niña que lo había llevado al colegio sí sabía que se trataba de una bebida alcohólica.

Las madres responsabilizan a los padres de la niña y al personal del centro educativo por no evitar la situación.

Smith comentó que los padres de la pequeña deberían haberle enseñado que esa bebida "no es para niños. No tiene nada de malo si su hijo sabe lo que es, pero debe saber que no debe tocarlo".

Por su parte, desde el colegio Grand River Academy aseguraron que los profesores dieron aviso inmediatamente a los padres y a los servicios de control de intoxicaciones, cuando se enteraron de que las niñas habían estado bebiendo alcohol.

"Si bien tratamos de vigilar todo lo que nuestros estudiantes traen a la escuela, eso simplemente no es posible", declaró la institución educativa, concluyendo que "es desafortunado que este tipo de bebidas para adultos puedan confundirse fácilmente con bebidas aptas para niños".