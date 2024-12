"Problema técnico" obligó a suspender todos los de American Airlines en EEUU

American Airlines informó este martes que un "problema técnico" obligó a retrasar y suspender todos sus vuelos en Estados Unidos en la previa de Navidad, una de las fechas con mayor frecuencia de pasajeros en el año.

"Un problema técnico está afectando a los vuelos de American esta mañana. Nuestros equipos están trabajando para resolver el problema lo más rápido posible, y pedimos disculpas a nuestros clientes por los inconvenientes", indicó un vocero de la aerolínea a la cadena CNN.

Según consignó el citado medio, la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) emitió una orden de suspensión de todos los vuelos a nivel nacional de American Airlines.

En el comunicado, la FAA informó que fue la misma aerolínea la que pidió dicha medida, pero al ser consultada por el tema, remitió todas las preguntas a American Airlines para que entregue más información al respecto.

CNN informó que, desde las primeras horas de este martes, los viajeros comenzaron a reclamar por redes sociales que algunos vuelos estaban regresando a las puertas de embarque y que los retrasos se extendían por aproximadamente 90 minutos.

En un video grabado desde el aeropuerto de Fort Lauderdale, en Florida, se escucha a un funcionario decir: "Nuestro sistema está caído", mientras los pasajeros se mantienen en la puerta de embarque.

BREAKING: American Airlines has grounded all flights due to a technical issue. The FAA has issued a nationwide ground stop at the start of Christmas Eve



