Reclusa intentó asfixiar a guardia con una funda de almohada para escapar de prisión

La Policía del Condado de Hillsborough, en Estados Unidos, dio a conocer un video en el que una reclusa intentó asfixiar a una guardia de la cárcel en Florida, a fin de poder escapar.

El momento quedó registrado por las cámaras de seguridad del recinto penitenciario, donde se puede ver cómo la prisionera identificada como Bridgette Harvey, de 42 años, se acerca por detrás de la funcionaria para proceder a estrangularla con una funda de almohada.

Ante ello, la agente que intentó pedir ayuda por su radio, fue socorrida por las demás reclusas, gracias a quienes logró sobrevivir.

Según informa The Washington Post, Harvey fue acusada de agresión con agravantes contra un agente del orden público con un arma, mientras que otra rea identificada como April Christina Colvin, de 37 años, fue acusada como "conspiradora" por su rol de distraer previamente a la guardia.

An inmate assaulted a #teamHCSO deputy when she used a pillowcase in an attempt to choke her. Other inmates, who heard the disturbance, came to Dep. Lillian Jimenez's aid. Thankfully, she only suffered minor injuries.



It was caught on camera ➡️ https://t.co/50O27jDHRy