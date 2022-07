Repartidor de pizza salvó la vida de cinco niños atrapados en un incendio

Un joven de 25 años que trabaja repartiendo pizzas en Indiana, EE.UU. fue proclamado como un héroe, pues salvó la vida de cinco niños y niñas cuya casa se incendió.

Nicholas Bostic pasaba por el barrio cuando vio la emergencia. Los bomberos aún no habían llegado y no lo dudó un segundo. Ingresó al patio trasero de la casa y gritó para saber si había personas adentro. No obuvo respuestas, pero intuía que algo iba mal.

En el hogar se encontró a cuatro niños y niñas, que estaban durmiendo. Nicholas los despertó y pudieron huir por su propia cuenta. Pero los pequeños se dieron cuenta que todavía quedaba adentro una niña de seis años.

Corriendo entre el humo, y guiándose por el llanto de la niña para encontrarle, el joven pudo salvarla ilesa.

Tras entregarla a personal de emergencia, Nicholas fue rápidamente atendido: sufrió quemaduras, un "grave corte en su brazo", además de inhalar humo.

La familia del joven comenzó a recaudar fondos para su recuperación mediante el sitio web GoFundMe. Su meta era juntar 100 mil dólares, pero la heroica historia de Nicholas se hizo conocida y ya han recaudado 381 mil dólares, casi 400 millones de pesos chilenos.

"Me estoy recuperando muy bien. No me quebré huesos", contó Nicholas a Fox.