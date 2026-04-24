Universidad de Calgary rompe récord al reunir a más de 682 personas disfrazadas de dinosaurios

La Universidad de Calgary, en Canadá, logró un récord mundial al reunir a 682 personas disfrazadas de dinosaurios durante una actividad por su aniversario número 60.

La iniciativa se realizó en el marco de una jornada comunitaria y buscaba batir el registro que mantenía un centro científico en Estados Unidos con 468 participantes, cifra que fue superada por más de 200 asistentes que llegaron caracterizados con trajes inflables, enteritos y distintos diseños inspirados en dinosaurios.

Desde la institución explicaron que el evento formó parte de las celebraciones oficiales e invitaron a estudiantes, académicos, funcionarios y miembros de la comunidad a sumarse con disfraces, lo que derivó en una masiva convocatoria en las afueras de la biblioteca principal del campus.

Mientras se realizaba el conteo oficial por parte de un representante de Guinness World Records, los asistentes participaron en actividades musicales y celebraron al ritmo de distintas canciones a la espera de la confirmación del resultado, según informó Revista People.

Una vez anunciado el nuevo récord, los participantes reaccionaron con entusiasmo, con abrazos y gritos, tras confirmar que habían superado la marca anterior, lo que fue destacado por autoridades universitarias como un ejemplo de participación colectiva.

Desde la casa de estudios señalaron que el logro será conmemorado con una placa y valoraron la instancia como una forma de reunir a la comunidad en torno a una actividad simbólica y festiva.