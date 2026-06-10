Durante su asamblea nacional 2026, la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi) entregó este miércoles el premio "Personaje Radial del Año" a la periodista Verónica Franco, conductora de El Diario de Cooperativa.

Al subir al escenario para recibir el galardón, que ya había sido anunciado a fines de abril, la profesional manifestó su gratitud y relevó el carácter colectivo de la labor informativa en la emisora.

"Quiero agradecerlo con mucha emoción pero también con humildad, porque la radio —yo estoy convencida, lo he dicho siempre— es un trabajo profundamente colectivo", expresó Franco, recientemente galardonada con el premio Lenka Franulic.

"Algunos tenemos el privilegio de poner la voz, pero todos sabemos que detrás hay muchas personas haciendo posible que una transmisión salga al aire, haciendo posible la magia: editores, productoras, controles, administrativas... Este reconocimiento también les pertenece a ellos", afirmó la periodista.

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