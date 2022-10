Tiroteo dejó cinco muertos, entre ellos un policía, en Carolina del Norte

Al menos cinco personas fallecieron, entre ellas un agente de Policía que se encontraba fuera de servicio, en un nuevo tiroteo en Estados Unidos.

El hecho ocurrió un barrio del este de la ciudad de Raleigh, en Carolina del Norte. Según informaron las autoridades locales, otras dos personas resultaron heridas y el principal sospechoso, un hombre vestido con ropa de camuflaje y que llevaba una escopeta de doble cañón, ya fue detenido.

Varias patrullas policiales y una ambulancia acudieron al lugar de los hechos en torno a las 17:30 horas locales (18:30 en Chile) y se tardó aproximadamente tres horas desde que la alerta fue recibida hasta que se logró detener al sospechoso.

El gobernador de Carolina del Norte, el demócrata Roy Cooper, dijo en Twitter haber hablado con la alcaldesa de Raleigh, Mary Ann Baldwin, y haber ordenado a las Fuerzas de Seguridad estatales ayudar con la investigación.

I have spoken with Mayor Baldwin and instructed state law enforcement to provide assistance responding to the active shooter in East Raleigh. State and local officers are on the ground and working to stop the shooter and keep people safe. - RC

The swift and coordinated efforts of local and state law enforcement have the suspect in custody and we are thankful for their efforts. We mourn for the victims of this horrific and infuriating act of violence. - RC