Varios heridos y un detenido en un tiroteo en un instituto en Michigan

Varias personas han resultado heridas en un tiroteo en un instituto de Michigan (EE.UU.), según informó la policía estatal, que confirmó también la detención de un sospechoso.

El suceso se produjo a las 12:55 horas (14:55 hora chilena) en el Instituto Oxford, en la localidad con el mismo nombre -situada al norte de la ciudad Detroit- según los datos del sheriff del condado de Oakland que la policía estatal de Michigan ha colgado en sus redes sociales.

Según estos mismos datos, hay entre cuatro y seis víctimas, aunque de momento no se han registrado fallecidos.

La oficina del Sheriff respondió a la llamada de alerta por un tirador en el citado instituto y logró detener a un sospechoso, al que se le requisó una pistola.

La policía no cree que haya más implicados en el suceso.

The following is from the Oakland County Sheriff Office:

“We responded to an active shooter at Oxford High School in Oxford Township at 12:55PM today. We have one suspected shooter in custody along with a handgun. We do not believe there are any other at this time.” 2/