Trump considera realizar ataque masivo en Irán para expulsar a sus líderes

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha indicado a sus asesores que si la diplomacia no logra que Irán ceda en el desarrollo de su programa nuclear, considerará un ataque mucho mayor en los próximos meses para expulsar a sus líderes políticos, informó The New York Times.

El diario, que cita fuentes informadas sobre las deliberaciones de la Administración Trump, recuerda que Estados Unidos e Irán tienen previsto reunirse en Ginebra el próximo jueves para lo que parecen ser una negociaciones "in extremis" para alcanzar un acuerdo sobre el desarme nuclear iraní.

Sin embargo, Trump ha estado sopesando varias opciones de acción de Estados Unidos si las negociaciones fracasan.

Aunque no se han tomado decisiones definitivas, según los asesores consultados por el Times, Trump se inclina por llevar a cabo un ataque inicial en los próximos días con el objetivo de demostrar a los líderes iraníes que deben estar dispuestos a renunciar a la capacidad de fabricar un arma nuclear.

Para estos ataques, los objetivos que se están considerando abarcan desde la sede del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán hasta las instalaciones nucleares del país y el programa de misiles balísticos.

Si estas medidas no convencen a Teherán para que cumpla las exigencias de EE.UU., Trump declaró a sus asesores que dejaría abierta la posibilidad de un ataque militar a finales de este año con el objetivo de derrocar al ayatolá Ali Jameneí, el líder supremo.

No obstante, existen dudas, incluso dentro de la Administración, sobre si ese objetivo se puede lograr únicamente con ataques aéreos.

Y, entre bastidores, ambas partes están considerando una nueva propuesta que podría crear una vía de escape al conflicto militar: un programa de enriquecimiento nuclear muy limitado que Irán podría llevar a cabo únicamente con fines de investigación y tratamientos médicos.

No está claro si alguna de las partes estaría de acuerdo, según el diario, pero la propuesta de última hora se produce cuando dos grupos de portaaviones y decenas de aviones de combate, bombarderos y aviones de reabastecimiento se están concentrando a una distancia de ataque de Irán.

Protestas universitarias crecen en Irán en medio de la presión militar de Washington

En paralelo, las protestas estudiantiles se expandieron este lunes a nueve universidades en Irán con la quema de banderas de la República Islámica y gritos de "Muerte a Jameneí", en medio de la creciente presión militar de Washington contra el país persa.

Las principales movilizaciones se dieron en Teherán, donde cientos de alumnos clamaron contra la República Islámica en al menos siete centros de estudios y se produjeron quemas de la bandera de la República Islámica, un gesto poco habitual, según se puede ver en imágenes en redes sociales compartidas por ONG y medios opositores.

La quema de banderas de Estados Unidos e Israel es típico de las movilizaciones estatales iraníes y ahora parece que los universitarios se hacen eco de esa manera de protestar.

Si en las dos jornadas anteriores hubo protestas en las universidades capitalinas de Amir Kabir, Sharif y Teherán, hoy se sumaron además las de Ciencia y Tecnología, la femenina de Alzahra, Jaye Nasir y la de Ciencia y Cultura.

También hubo protestas en la Universidad Ferdosi de Mashad (noreste) y la Universidad Tecnológica de Isfahán (centro).

En todos estos centros se gritaron eslóganes como "Ni Gaza ni Líbano, mi vida por Irán,Luchamos, morimos, recuperaremos Irán" o "Yavid Sah" (viva el sha).

En las universidades capitalinas de Amir Kabir, Sharif y Teherán se vivieron contraprotestas a favor de la República Islámica, en las que se gritó "Muerte a Israel" y "Muerte a Estados Unidos" y en las que se quemaron banderas de esos países.

En la Universidad de Teherán se produjeron además choques entre lo que ONG opositoras calificaron como basijis -milicianos islámicos- y estudiantes, sin que se haya informado de heridos.

Se trata de la tercera jornada consecutiva de protestas en centros universitarios desde que hace tres días se reanudara el curso académico y mes y medio después de la represión de las protestas que sacudieron el país en enero.

Las protestas comenzaron el 28 de diciembre cuando comerciantes se echaron a la calles por la depreciación del rial, pero fueron creciendo hasta convertirse en un movimiento ciudadano que pedía el fin de la República Islámica y que fue brutalmente reprimido los días 8 y 9 de enero.