A lo "Ecce Homo": Fallida restauración de ángeles barrocos causó espanto en iglesia de España

Una parroquia de España autorizó la restauración de las figuras de unos ángeles barrocos, pero el resultado fue desastroso y causó burlas en redes sociales.

Se trata de la ermita en Soria, considerada patrimonio de la ciudad, ya que se caracteriza por poseer elementos de los siglos XIII y XVIII.

El restaurador pintó las cejas y cabello de los ángeles del mismo color, resaltó sus ojos con unos puntos y destacó sus labios con un rojo intenso, pero sin utilizar ninguna técnica especial o delicadeza.

El resultado, por su tosquedad y falta de destreza artística, recuerda la fallida intervención del Ecce Homo en 2012 por una vecina en un santuario de la localidad española de Borja sobre una pintura mural del siglo XIX, que generó una fuerte controversia y visitas desde distintas partes del mundo.

Sin embargo, los querubines no fueron los únicos elementos afectados, ya que la persona a cargo de las restauraciones se tomó la libertad de pintar el templo, que históricamente ha sido blanco, con tonos rosados en su interior.

Tras la viralización de las imágenes en redes sociales, la iglesia ordenó el cierre inmediato de la ermita, mientras que el alcalde de la ciudad, Carlos Martínez, anunció una investigación, ya que el templo está protegido por la normativa local sobre patrimonio histórico y seguramente derive en un "expediente sancionador".

