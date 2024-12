Chileno causa repudio al ser captado robando en España: "Eres un imbécil"

Un chileno causó repudio tras ser sorprendido mientras robaba a los pasajeros del Metro de Barcelona, España.

En un video que circula en redes sociales se puede ver cómo un grupo de personas comenzó a seguir al sujeto desde el subterráneo, mientras anunciaban a viva voz que se trataba de un ladrón.

Al ver que el hombre no se detendría, el grupo decidió confrontarlo en la calle, donde comenzaron a palpar su mochila para encontrar el objeto robado e intentar retenerlo hasta que llegara la policía.

La forma en que el grupo interactuaba con el sujeto sugiere que ya se conocían previamente, ya que lo llamaban "Daniel", le preguntaron dónde estaba su compañero, e incluso uno de ellos le preguntó si se acordaba de él.

Inicialmente, el ladrón aseguró que "no le robo a los españoles, no le robo a los sudamericanos". Sin embargo, cuando uno de los hombres le preguntó si eso significaba que reconocía robar, el chileno respondió sin reparos que sí.

"¿Cómo reconoces que el dinero que estás robando no es para medicamentos oncológicos, para pagarle el geriátrico a la madre?", increpó el hombre, ante lo cual el chileno se quedó callado. "¿Te has dado cuenta que has dicho una imbecilidad? Eres un imbécil", terminó de decirle indignado.