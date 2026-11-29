El presidente del Gobierno español y líder del PSOE, Pedro Sánchez, reconoció este domingo la victoria del conservador Partido Popular en las elecciones celebradas en España y aseguró que aceptan "el resultado sin sospechas".

El mandatario compareció ante los militantes y los medios tras conocerse los resultados de los comicios, en los que, con el escrutinio prácticamente finalizado (un 98,08% por ciento), el bloque de derechas formado por PP, el ultraderechista Vox y UPN obtienen 187 diputados, por encima de la mayoría absoluta fijada en 176.

Estos resultados permiten que el bloque de derecha forme gobierno y suponen el fin de la etapa de Sánchez al frente de Ejecutivo.

Previamente, el presidente español llamó al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para felicitarle por su victoria, informaron fuentes de la colectividad conservadora.

El líder popular siguió el resultado de los comicios con algunos miembros de su directiva y en torno a 22:40 hora local (21:40 GMT) recibió la llamada de Sánchez.

En la sede del PP estaba también la presidenta del Gobierno regional de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida, y los expresidentes del Gobierno español Mariano Rajoy y José María Aznar.