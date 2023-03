Hombre deberá indemnizar a su ex esposa con $171 millones por las labores del hogar

Un tribunal de España le ordenó a un hombre a pagarle a su ex esposa 204.000 euros, es decir, más de 171 millones de pesos chilenos, como compensación por las labores del hogar que realizó durante los 25 años que estuvieron casados.

De acuerdo con los documentos judiciales, la pareja se casó con separación de bienes y la mujer fue obligada a quedarse en casa mientras su esposo aumentaba su patrimonio en el trabajo, por lo que cuando se separaron ella no tuvo acceso al dinero que habían adquirido cuando estaban casados.

"Me dediqué exclusivamente a las tareas del hogar, a atender a mi marido, a atender la casa. Él me obligó a tener el rol específico de los trabajos domésticos, a estar en un margen en el que no podía moverme demasiado", aseguró la mujer que nunca fue remunerada por sus labores.

El tribunal falló a favor de la mujer bajo el argumento que su situación económica empeoró luego del divorcio, pese a que se dedicó durante todo su matrimonio a realizar labores domésticas y cuidar a sus dos hijas, mientras que el rol de su ex esposo fue casi nulo en dicha área.

El hombre también fue sentenciado a pagar una pensión alimenticia mensual de 1.265 dólares, es decir, un millón de pesos chilenos por sus hijas.