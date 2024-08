Murió a los 117 años la persona más longeva del mundo: Vivió dos guerras mundiales

María Branyas Morera, la persona más longeva del mundo, falleció a sus 117 años en Olot, España.

Según anunció Guinness World Records en redes sociales, la mujer vivió 117 años y 168 días, lo que la convierte en la octava persona que alcanzó la mayor edad verificada de la historia.

Los familiares de Branyas aseguraron que "se ha ido como ella quería: durmiendo, en paz y sin dolor", y que unos días antes, la mujer les había dicho que "no sé cuándo, pero muy pronto este largo viaje llegará a su fin. La muerte me encontrará agotada de haber vivido tanto, pero quiero que me encuentre sonriente, libre y satisfecha".

La Maria Branyas ens ha deixat. Ha mort com ella volia: mentre dormia, tranquil·la i sense dolor.

Fa uns dies ens deia:

“Un dia me n'aniré d'aquí. No tornaré a provar cafè, ni a menjar iogurt, ni a acaronar a la Fada..., deixaré també els meus records, les meves reflexions... 👇 — Super Àvia Catalana (@MariaBranyas112) August 20, 2024

La adulta mayor nació el 4 de marzo de 1907, dos años antes de que comenzara la construcción del Titanic, y alcanzó a vivir la Guerra Civil española, las dos Guerras Mundiales y la pandemia del Covid-19.

La mujer anteriormente había asegurado a Guinness World Records que su longevidad se debía al "orden, la tranquilidad, la buena conexión con la familia y los amigos, el contacto con la naturaleza, la estabilidad emocional, sin preocupaciones, sin remordimientos, con mucha positividad y alejándose de la gente tóxica".