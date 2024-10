Particular obra de arte fue lanzada a la basura tras ser confundida con desechos

Un trabajador del museo holandés LAM arrojó una particular obra de arte a la basura tras confundirla con desechos.

Se trata de la pieza titulada "All The Good Times We Spent Together", del artista francés Alexandre Lavet, que pareciera ser dos latas de cerveza vacías.

Sin embargo, desde el museo aseguraron que la obra está "meticulosamente pintada a mano con acrílicos, con cada detalle cuidadosamente replicado. Requirió mucho tiempo y esfuerzo para crearla".

"Para el artista, las latas simbolizan recuerdos preciados compartidos con amigos. Si bien las veladas disfrutando de una bebida pueden parecer triviales en el gran esquema de las cosas, en última instancia encarnan momentos preciosos de conexión", agregó el comunicado del museo, que tiene su sede en la ciudad de Lisse, a unos 30 kilómetros de Ámsterdam.

Por otro lado, desde el museo explicaron que suelen posicionar a las obras de arte en lugares poco habituales para "sorprender al visitante todo el tiempo". Es por ello que cuando el trabajador vio las supuestas latas de cerveza en el piso de un ascensor, creyó que se trataba de basura.

"Ahora hemos colocado la obra en un lugar más tradicional sobre un pedestal para que pueda descansar después de su aventura", aseguró la curadora Elisah van den Bergh, quien alcanzó a recuperar la pieza de una bolsa de basura justo a tiempo, ya que estaban a punto de tirarlas.