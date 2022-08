Joven se grabó bailando frente a incendios y generó polémica en redes

Una joven de Portugal causó indignación en redes sociales al compartir un video de TikTok bailando mientras se producía un gran incendio forestal a pocos metros de su terraza.

El registro se viralizó rápidamente y generó una ola de críticas contra la joven de 15 años, que borró el video de la plataforma luego de ser acusada de tener una actitud irrespetuosa hacia el trabajo de los bomberos y poco empática con la situación.

Que caiga ya el meteorito pic.twitter.com/TkPj1JbFrD — Eleméntal (@ElementalELM) August 1, 2022

Sin embargo, no es la primera vez que la joven hacía un baile frente a un incendio, ya que en 2020 compartió un video similar, donde se puede ver a un hombre intentando apagar el fuego en el fondo, mientras la joven apunta sonriente a las llamas detrás de ella.

"¡El bosque está en llamas!, voy a grabar", "Qué penita de juventud tenemos..." y "Que caiga luego el meteorito" son alguno de los comentarios que recibió el video divulgado por Twitter.

Tras la polémica, la joven explicó que "en 2020 grabé un video como este y fue uno de mis videos que llegó a más de 200 personas. Hoy mi prima me despertó diciendo que estaba en llamas y me preguntó si quería volver a grabar el video de 2020. Y solo fui a volver a grabar mi video", según informó el medio local, On Fm.

"No dije en ningún momento que me resultaba divertido. El fuego aún estaba lejos. Incluso lloré después y fui a ayudar a mis padres en lo que necesitaban para que el fuego no llegara a la casa", concluyó.