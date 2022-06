Periodistas de Turquía protestan contra ley que censurará a la prensa

Una docena de asociaciones de periodistas de Turquía convocaron este martes a una protesta en Estambul para manifestarse contra una propuesta de ley que de prosperar castigará con cárcel la publicación de "informaciones falsas que puedan perturbar el orden público".

Representantes de casi todos los cuerpos profesionales de prensa se pronunciaron en contra de la ley, cuyo borrador fue entregado a finales de mayo al Parlamento, aunque aún no se ha fijado fecha para su votación.

La ley fue redactada por el partido islamista AKP, que gobierna Turquía desde 2002, y su socio de coalición, el ultranacionalista MHP.

Un centenar de periodistas se reunieron en una céntrica plaza de Estambul para expresar su desacuerdo con la nueva norma que, en opinión de muchos periodistas, podría penalizar casi cualquier medio de comunicación que sea del desagrado del Gobierno.

“Today, it’s me; tomorrow, it’s you”



“We want #pressfreedom and freedom of expression”



Journalists in Istanbul demonstrate against new “disinformation law” in Turkey they say will be used to further silence critical social media and independent press. #SansürYasasınaHayır pic.twitter.com/AR0zMTCZqk