Turquía detuvo a 115 sospechosos de preparar atentados yihadistas para Año Nuevo

La policía turca detuvo en varias operaciones a un total de 115 personas bajo la sospecha de que planificaban atentados yihadistas en celebraciones de Navidad y Año Nuevo en Turquía, informó este jueves la Fiscalía de Estambul.

Según el comunicado difundido por la Fiscalía en la red X, se emitieron órdenes de detención para 137 personas por la sospecha de que planificaban atentados en lugares públicos frecuentados por personas no musulmanas, en consonancia con llamamientos de la organización Estado Islámico (EI o Daesh).

La policía llevó a cabo registros en 124 domicilios y detuvo a 115 personas, incautándose de pistolas, munición y numerosos documentos relacionados con el EI, agrega el comunicado.

La Fiscalía no ha dado más detalles sobre el nivel de preparación o la identidad u origen de los detenidos.

Desde la masacre cometida por un yihadista de origen uzbeco con armas automáticas en una discoteca de Estambul en la madrugada del Año Nuevo de 2017, que causó 39 muertos, las autoridades turcas redoblan su vigilancia especialmente en las fechas navideñas.

Desde entonces solo ha tenido lugar un atentado atribuido al Estado Islámico, ocurrido el 28 de enero de 2024, cuando dos pistoleros, uno tayiko y el otro ruso, entraron en una iglesia en Estambul durante la misa y mataron a un ciudadano turco.

Las autoridades turcas informan regularmente sobre la detención de sospechosos, pero sin dar detalles sobre el posible nivel organizativo ni las conexiones internacionales de las redes yihadistas en Turquía.

