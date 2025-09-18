Ataque aéreo ruso dejó al menos cinco muertos en Ucrania
La bomba impactó en una zona residencial de la ciudad de Kostiantínivka, en la región de Donetsk.
Cuatro edificios de viviendas sufrieron daños debido a la explosión.
Al menos cinco personas murieron este jueves al lanzar las fuerzas rusas una bomba planeadora FAB-250 sobre una zona residencial de la ciudad de Kostiantínivka, en la región de Donetsk y cercana al frente, según informó la Policía ucraniana.
El proyectil impactó a las 10.00 hora local (04:00 hora Chile), y los fallecidos son dos mujeres de 62 y 65 años y tres hombres de 65, 67 y 74, detalló la información.
Cuatro edificios residenciales sufrieron daños debido a la explosión, añadió la Policía.
Las bombas planeadoras son explosivos de gran potencia que pueden ser lanzados desde aviones a decenas de kilómetros de distancia del objetivo.
Rusia las utiliza con mucha frecuencia contra posiciones ucranianas y zonas cercanas al frente.