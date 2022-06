Bachelet estima que al menos 1.348 civiles murieron en el cerco a Mariúpol

El cerco a la ciudad ucraniana de Mariúpol, uno de los principales objetivos del ejército ruso por su situación estratégica entre el Donbás y Crimea, causó la muerte de al menos 1.348 civiles, incluyendo 70 niños, manifestó la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet.

La intensidad y el alcance de las hostilidades en Mariúpol, "principal campo de batalla de Ucrania", indican claramente que se han producido "graves violaciones de derechos humanos", indicó Bachelet en una intervención ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para debatir la situación en la ciudad portuaria.

Las muertes de civiles se debieron principalmente a ataques aéreos, bombardeos de tanques y artillería y armas ligeras durante los combates callejeros, dijo la alta comisionada, quien aclaró que la cifra real de muertos "seguramente sea muy superior" debido a las dificultades de recuento de cadáveres en la zona.

La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos -que Bachelet dirigirá hasta el próximo 31 de agosto- calcula que hasta el 90 por ciento de los edificios residenciales han sido dañados o destruidos, así como el 60 por ciento de las casas particulares, y como resultado, en torno a 350.000 personas se han visto obligadas a abandonar la ciudad.

