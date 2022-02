De Cher a Stephen King: celebridades reaccionan a conflicto Rusia-Ucrania

Diversas personalidades de la cultura y el espectáculo han dado sus impresiones en redes sociales sobre la guerra entre Rusia y Ucrania.

El conflicto se desató la madrugada de este jueves luego de que el presidente de Rusia, Vladímir Putin, ordenó el ingreso de sus tropas a territorio ucraniano, lo que fue visto por ese país y occidente como una declaración de guerra.

Desde la cantante Cher, el escritor Stephen King y el actor Mark Ruffalo han publicado mensajes sobre lo que ocurre en Europa.

"Ojalá estos líderes mundiales dejen de tropezar con el poder y realmente piensen en quién realmente se ve afectado (los ciudadanos), además de que el mundo entero está en crisis", dijo Cardi B.

"Lo que la mayoría de nosotros aprendimos cuando éramos niños en el patio de recreo: no te quedas quieto mientras un niño grande golpea a un niño pequeño", publicó King.

Por su parte, Cher afirmó que "el déspota de Putin, el héroe de Trump, y si tiene la oportunidad, Putin devorará países soberanos, hasta que resucite a la URSS. Esto dejará a Europa, pequeña y desprotegida".

What most of us learned as kids on the playground: You don't stand by while a big kid beats up a little kid. You might take a punch or two making the big kid stop, but that's the right thing to do. — Stephen King (@StephenKing) February 24, 2022

Why Ukraine’s Important 2🇺🇸.Putin’s despot,trump Hero,& If Given Chance Putin Will Devour Sovereign Countries,Till He Resurrects USSR💪🏼.This Will Leave Europe,Small & unprotected.Russia,China,Saudis Want 2 Bring🇺🇸2 Its Knees,& C Perfect opportunity.They C Hate,Division,Weakness. — Cher (@cher) February 23, 2022

Un mundo colapsado por la ansiedad y la incertidumbre de una pandemia y ahora, con el terror de la guerra. Nuestras oraciones de paz para el pueblo Ucraniano que está sufriendo tremendamente por estas decisiones de poder. pic.twitter.com/Zv3jj3mJhN — Thalia (@thalia) February 24, 2022

Sending love and good prayers to all innocent people of Ukraine and Russia and Europe who are caught up in this sad and corrosive moment of asymmetrical violence and destruction, especially the young people. You have done nothing to deserve this perversion and obscene spectacle. — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) February 24, 2022