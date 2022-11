Diplomático afirma que la izquierda impide videoconferencia de Zelenski con el Congreso chileno

El jefe de Misión de la Embajada de Ucrania en Chile, Vladyslav Bohorad, criticó que las y los parlamentarios no han otorgado la autorización para que su presidente, Volodímir Zelenski, diera un discurso ante el Congreso chileno.

Esta semana el diplomático ucraniano participó de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja, donde lamentó que todavía no se pueda concretar una petición que hizo al Congreso hace "cerca de tres o cuatro meses", para que el mandatario ucraniano intervenga ante en una sesión especial del Parlamento chileno desde Kiev a través de una videoconferencia.

"Como me explicaron, todavía no hay ninguna decisión, porque algunos senadores y diputados de partidos de izquierda están en contra de este discurso", aseguró el encargado de negocios ucraniano. Además, transmitió a los parlamentarios más cercanos a él que le expliquen a sus pares que dicho discurso "no va a agitar contra el socialismo o condenar el comunismo, sino solamente explicar la situación actual en Ucrania".

Bohorad conversó con El Mercurio, donde señaló que Zelenski "está listo para conectarse y hacer la videoconferencia", pero "algunos diputados y senadores de los partidos de izquierda no dan autorización para un discurso".

Asimismo, recordó que el Presidente Gabriel Boric ha dicho "varias veces en cumbres internacionales, incluyendo la Asamblea General de la ONU de septiembre, confirmó y expresó su solidaridad con Ucrania. Un no a la guerra en Ucrania por parte de Rusia y expresó su condena a esta guerra y que su Gobierno está listo para apoyar a Ucrania y hacer todo lo posible para terminar esta guerra".

¿QUÉ DICE EL PC?

Anteriormente, el senador Rojo Edwards (Partido Republicano) solicitó la autorización para una intervención de Zelenski, pero el Partido Comunista no dio unanimidad.

Desde el PC, la diputada María Candelaria Acevedo explicó que "estamos en desacuerdo en que las potencias lleguen a otros países de esa forma a esta desestabilización", pero que respecto a esta situación en particular "en nuestra bancada no hemos conversado, no hemos visto nada en función de esta situación".

"Si hay algún rumor o comentario, eso lo tenemos que desechar, porque primero lo tenemos que conversar y creo que no habría problema en ese sentido de poder aceptar una situación así. Los que quieran van a ir, por lo menos en la bancada del Partido Comunista no lo hemos visto", agregó.

Aun así, esta jornada está contemplado que el jefe de Misión de la Embajada de Ucrania en Chile sea recibido por el presidente de la Cámara Baja, el diputado Vlado Mirosevic (Partido Liberal).