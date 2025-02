Macron, junto a Trump: "La paz no debe suponer la rendición de Ucrania"

El presidente francés, Emmanuel Macron, subrayó este lunes junto a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que la consecución de la paz no debe suponer la "rendición" de Ucrania, sino que debe permitir la soberanía de ese país.

"Esta paz no debe significar una rendición de Ucrania. No debe significar un alto el fuego sin garantías. Debe permitir la soberanía ucraniana y permitirle negociar con otras partes interesadas sobre las cuestiones que lo afectan", dijo en una rueda de prensa conjunta con Trump tras su reunión en la Casa Blanca.

Macron consideró que en este encuentro bilateral se han dado "pasos adelante significativos".

"Estoy plenamente convencido de que hay un camino a seguir. Compartimos las mismas creencias. Sabemos qué trabajo hay que hacer y en las próximas semanas trabajaremos para que nuestros equipos se reúnan en varios formatos para asegurarnos de que tengamos esta paz sólida y duradera", sostuvo.

Macron es el primer líder europeo que Trump recibe desde su regreso a la Casa Blanca el 20 de enero. El jueves se reunirá también con el primer ministro británico, Keir Starmer.

El líder francés apuntó que él y el líder republicano hablaron de su deseo de poner fin al conflicto, de tener una tregua que sea mensurable, verificable y que permita negociar el cese de las hostilidades a largo plazo.

Para Macron, la llegada de Trump al poder en este segundo mandato ofrece nuevas oportunidades: "Ahora existe la posibilidad de que haya un gran cambio, porque hay una nueva administración estadounidense. Este es un nuevo contexto, así que hay buenas razones para que Trump vuelva a dialogar con Putin".

El mandatario francés destacó que aunque nunca le daría "ningún consejo" a Trump, su experiencia con el presidente ruso, Vladímir Putin, le permite afirmar que es importante tener garantías de seguridad y "conversar con otros líderes, especialmente cuando no estás de acuerdo".

Trump cree que la guerra en Ucrania podría terminar en cuestión de semanas

Por su parte, el presidente Trump consideró este lunes que la guerra en Ucrania podría acabar en cuestión de semanas.

"Creo que la guerra podría acabar pronto. En semanas. Eso creo. Creo que podríamos acabarla en semanas si somos listos. Si no lo somos, continuará y seguirá perdiendo gente joven y guapa que no debería estar muriendo. Y no queremos eso", dijo en el Despacho Oval de la Casa Blanca junto al mandatario francés, Emmanuel Macron.

Este mismo lunes el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, declaró en Ankara que Rusia está abierta a negociar también con Ucrania y Europa, pero que sus operaciones militares continuarán hasta que no se alcance un acuerdo que satisfaga sus intereses.

Trump sí vio factible que se acepte un alto el fuego. "Creo que, en algún momento, estarán de acuerdo con eso. Y que una vez que se logre un alto el fuego esto terminará, porque no van a pasar de un alto el fuego a la guerra. Me alegro de haber podido ayudar, porque no había comunicación con Rusia hasta que llegué yo", dijo.

El presidente estadounidense añadió que contempla ir a Rusia. "Si todo esto se arregla, lo cual creo que sucederá, seguro. El 9 de Mayo (día en que Rusia celebra la victoria en la Segunda Guerra Mundial) no lo sé, creo que es bastante pronto, pero en el momento oportuno iré", dijo.

Asimismo, Trump anunció que esta semana o la que viene prevé recibir en Washington a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, para cerrar el pacto sobre la cesión de recursos naturales a cambio de ayuda militar.

"Me reuniré con el presidente Zelenski. De hecho, puede que venga esta semana o la que viene para firmar el acuerdo, lo cual estaría bien. Me encantaría recibirlo. Nos veremos en el Despacho Oval. Estamos trabajando en el acuerdo ahora", dijo en una breve comparecencia ante la prensa junto al líder francés, Emmanuel Macron.

Añadió que se está trabajando en ese acuerdo actualmente y que se está muy cerca de conseguirlo.

"Será un trato sobre tierras raras y varias otras cosas. (A Zelenski) Le gustaría venir aquí, según tengo entendido, a firmarlo. Y eso sería genial para mí", dijo el mismo día en que recibió a Macron para hablar sobre ese conflicto y otros temas de actualidad económica e internacional.

EE.UU. sufre una derrota en la ONU al no lograr imponer su resolución sobre Ucrania

La nueva postura de Estados Unidos con respecto a la guerra en Ucrania -de la que hoy se cumplen tres años- sufrió este lunes una sonora derrota en Naciones Unidas, donde la Asamblea General aprobó dos resoluciones que no satisficieron a la diplomacia estadounidense, que terminó por votar contra la primera y se abstuvo en la segunda.

La sesión de hoy se veía como un 'termómetro' para medir el apoyo que suscita la nueva postura de la Administración Trump -más cercana a Rusia y que pretende negociar la paz en Ucrania sin ni siquiera contar con Kiev-, enfrentada en esta ocasión abiertamente a sus aliados europeos de antaño.

El enfrentamiento ha sido tan abierto que en los momentos previos a la votación la representante interina de EE.UU., Dorothy Shea, llegó a pedir desde la tribuna que Ucrania retirara su resolución -copatrocinada por más de 50 países, entre ellos casi todos los de la Unión Europea- "en favor de una declaración enérgica que nos comprometa a terminar la guerra", expresó.

EE.UU. había contraprogramado una resolución muy breve que hablaba de un genérico "conflicto entre Rusia y Ucrania" y pedía urgentes negociaciones de paz, sin condenar de ningún modo a Rusia, pero los países europeos introdujeron a última hora tres enmiendas que fueron aprobadas por mayoría y que desnaturalizaban por completo la resolución estadounidense.

Esas tres enmiendas incluían una mención a la "invasión a gran escala de Ucrania" por las fuerzas rusas, pedía "una paz justa, duradera y completa de acuerdo con la Carta de Naciones Unidas" y exigía respetar "la soberanía e integridad territorial de Ucrania".

En el momento de aprobarse las enmiendas, la delegación ucraniana mostró efusivamente su satisfacción, en medio de aplausos. En contraste, las cámaras mostraron a las delegaciones de Rusia y Estados Unidos, ambas claramente desconcertadas por el rumbo de los acontecimientos.

Fue tal el nuevo sentido introducido por las tres enmiendas que Estados Unidos terminó absteniéndose de su propia resolución, aprobada por 93 votos a favor, ocho en contra y 73 abstenciones.

Parecidas cifras logró la resolución ucraniana, ya que recogía básicamente las mismas ideas.