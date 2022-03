Murió en Ucrania un camarógrafo de la cadena estadounidense Fox News

La cadena estadounidense Fox News anunció este martes la muerte en las afueras de Kiev de su operador de cámara Pierre Zakrzewski, de 52 años, durante la cobertura de la guerra de Ucrania, donde también fue herido su compañero, Benjamin Hall.

"Con gran tristeza y pesar compartimos las noticias de la muerte esta mañana de nuestro querido camarógrafo Pierre Zakrzewski. Pierre murió en Horenka, a las afueras de Kiev", indicó en un comunicado Suzanne Scott, consejera delegada de la cadena.

Horrible news to report: Fox cameraman Pierre Zakrzewski was killed in the same attack that wounded correspondent Benjamin Hall. I worked with Pierre many times around the world. He was an absolute treasure. Sending our most heartfelt prayers to Pierre's wife and family.