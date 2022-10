Nuevos ataques rusos con misiles en Járkov y la anexionada Zaporiyia

Las tropas rusas han lanzado nuevos ataques sobre la ciudad de Járkov, en el nordeste del país y la segunda mayor en población, que han causado al menos seis heridos, y en Zaporiyia, donde se encuentra la mayor central nuclear europea, ahora en manos de Moscú, donde hubo tres lesionados.

Oleh Synehubov, jefe de la Administración Militar Regional de Járkov, anunció este viernes en su cuenta de Telegram que las autoridades han instado a todos los ciudadanos de la ciudad, cercana al frente y una de las más castigadas por los bombardeos rusos desde que comenzó la guerra, a permanecer en los refugios.

"¡Residentes de Járkov, quédense en los refugios! Los ocupantes rusos están atacando el centro regional", publicó Synehubov.

Por su parte, el alcalde de Járkov, Ihor Terekhov, dijo en sus cuentas en las redes sociales que varias explosiones resonaron en la ciudad y que son consecuencia de un ataque aéreo que afectó a la urbe, aunque también hubo ataques en otros puntos de la región, así como en otras zonas de Ucrania.

Terekhov dijo en su cuenta de Telegram: "Golpes en una de las empresas de Járkov. Según informes provisionales, atacaron un edificio administrativo y una instalación industrial. Hay destrucción".

El jefe de la Administración Militar Regional, Oleh Syniehubov, también informó de que seis personas resultaron heridas como resultado de los ataques rusos en Járkov esta mañana.

Por otro lado, Oleksandr Starukh, jefe de la Administración Militar de la región de Zaporiyia, confirmó en su cuenta de Telegram que "los invasores rusos atacaron" también con cohetes esa ciudad, en el sur del país, y que es la capital de una de las cuatro regiones ucranianas que se ha anexionado Moscú.

Estos ataques se produjeron con misiles S-300, hiriendo a tres personas y dañando un edificio residencial, una escuela y algunas infraestructuras críticas, precisó Starukh.

En ese edificio de varios plantas resultó dañado el sistema de gas, se produjo un incendio y resultó destruída parte de sus estructura.

"El ocupante (ruso) también atacó una escuela en uno de los distritos de Zaporiyia. El techo de la institución educativa está dañado y las ventanas rotas. También hubo impactos en instalaciones de infraestructuras y áreas abiertas", dijo el jefe de la Administración Militar Regional.

También recordó que puede haber fragmentos de cohetes en la ciudad como resultado del ataque. "No toques, no te acerques, no saques fotos. Estas piezas de munición son explosivas", enfatizó.

CUATRO MUERTOS EN ATAQUE UCRANIANO CONTRA JERSÓ, SEGÚN PRORRUSOS

En paralelo, al menos cuatro civiles murieron hoy en un ataque ucraniano con cohetes contra el puente Antonivka, junto al cual los habitantes de Jersón son evacuados en ferri a la margen izquierda del río Dniéper, denunció el vicegobernador de esa región anexionada por Rusia, Kiril Stremoúsov

"Han atacado el puente Antonivka. Han muerto residentes de Jersón. Los estadounidenses han vuelto a atacar con cohetes el cruce civil junto al puente Antonivka", escribió Stremoúsov en su canal de Telegram en alusión a que la acción fue perpetrada con misiles HIMARS, que Estados Unidos suministra a Ucrania.

Indicó que entre lo fallecidos no hay niños y que la vida de los heridos, cuyo número no precisó, esta fuera de peligro.

"Los estadounidense continuarán atacando Jersón. Nosotros continuaremos evacuando a la población de la margen derecha de la región de Jersón", añadió Stremoúsov, que enfatizó que la ciudad cual fortaleza se prepara para su defensa.

Este jueves el vicegobernador informó de que alrededor de 15.000 habitantes de la región de Jersón ya se trasladaron a la orilla izquierda del río.

Las autoridades prorrusas planean evacuar a un total de 60.000 personas hasta el lunes, medida que adoptaron ante el avance de las tropas ucranianas.

Argumentaron esta decisión con la necesidad de facilitar al Ejército ruso la defensa del territorio que controla de esta región en la margen derecha del Dniéper, incluida su capital, la ciudad de Jersón.