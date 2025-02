ONU confirma fuerte alza de ejecuciones de soldados ucranianos capturados por Rusia

La Misión de Observación de los Derechos Humanos de la ONU en Ucrania expresó el lunes su alarma por el fuerte aumento de las ejecuciones de soldados ucranianos capturados por las Fuerzas Armadas rusas en la línea del frente, tras haber registrado 79 ejecuciones de este tipo en 24 incidentes distintos desde finales de agosto de 2024.

La entidad también documentó la ejecución de un soldado ruso herido e incapacitado por parte de las Fuerzas Armadas ucranianas en 2024.

Muchos soldados ucranianos que se rindieron al Ejército ruso y estaban desarmados y heridos fueron asesinados a tiros en el acto, según entrevistas detalladas a testigos y el material de video y fotográfico publicado por fuentes ucranianas y rusas y analizado por la misión.

"Los incidentes geolocalizados y cronolocalizados indican que las ejecuciones denunciadas tuvieron lugar en zonas donde se estaban llevando a cabo operaciones ofensivas rusas. Estos informes se consideraron creíbles", subrayó en un comunicado.

Estos incidentes no se produjeron casualmente, según Danielle Bell, jefa de la Misión.

"Figuras públicas de la Federación Rusa han pedido explícitamente un trato inhumano, e incluso la ejecución, del personal militar ucraniano capturado", afirmó.

La misión registró al menos tres llamamientos de este tipo por parte de funcionarios rusos en 2024, así como varias publicaciones en redes sociales de grupos militares vinculados a las Fuerzas Armadas rusas que, al parecer, ordenaban o aprobaban ejecuciones.

Este comportamiento constituye una grave violación del derecho internacional humanitario y un crimen de guerra, según la misión, que pidió que se investigue, y subrayó la necesidad de que se proteja y trate con humanidad a todo el personal militar capturado.

"Espero que estos datos se conviertan en pruebas importantes de los crímenes de la Federación Rusa y ayuden a llevar al país agresor ante la justicia", comentó en sus redes sociales Dmitró Lubinets, defensor del Pueblo de Ucrania.

Lubinets dijo anteriormente que en 2024 se registraron 109 casos de ejecuciones de soldados ucranianos por parte de Rusia, el doble que en los dos años anteriores.

