El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, instó esta jornada a Alemania y a Hungría a apoyar la desconexión de Rusia del sistema de comunicaciones interbancarias internacionales SWIFT, como consecuencia de la invasión que realizó Vladímir Putin a su país.

"Ya contamos con el apoyo casi total de los países de la Unión Europea (UE) para desconectar a Rusia de SWIFT. Espero que Alemania y Hungría tengan el coraje de apoyar esta decisión", dijo Zelenski en un video publicado por su oficina.

Poco antes, el ministro ucraniano de Exteriores, Dmitro Kuleba, indicó en un tuit que Chipre "ha confirmado que no bloqueará la decisión de vetar a Rusia en SWIFT", mientras que el ministro chipriota de Finanzas, Constantinos Petrides, escribió que su país "NO se ha opuesto a NINGUNA sanción comunitaria, incluida la exclusión de Rusia de SWIFT", y que "todo está sobre la mesa", agregó.

We did it. Cyprus confirmed it will not block the decision to ban Russia from SWIFT. Ukrainian diplomacy keeps working 24/7 to achieve important decisions and protect Ukraine from Russian invaders.