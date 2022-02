Repliegue de tropas rusas comenzó en medio de tensión y nuevo ataque cibernético en Ucrania

El embajador de Rusia en Irlanda, Yury Filatov, calificó este miércoles de "locura" la suposición de que su país pretende invadir Ucrania y aseguró que las tropas rusas desplegadas en la frontera con ese país vecino regresarán a la normalidad en "tres o cuatro semanas".

El diplomático efectuó esas declaraciones a la cadena pública irlandesa RTE, en una entrevista en la que rechazó que la presencia militar en la región sea un "acto de agresión" o sirva como preparativo para la invasión de Ucrania.

"No tenemos planes de invadir a alguien y, mucho menos, a Ucrania. No tenemos motivos políticos, económicos, militares (...) Si usted supiera algo sobre la gente ucraniana y la rusa no me hubiese hecho nunca esa pregunta", respondió Filatov en referencia a las intenciones de Moscú.

El embajador reconoció que desconoce cuántos de los 130.000 soldados que han sido desplegados en varios puntos de la frontera con Ucrania serán retirados, tal y como adelantó el presidente ruso Vladímir Putin este martes.

¿Y LOS ATAQUES A UCRANIA PARA EL 16 DE FEBRERO?

En tanto, las autoridades rusas ridiculizaron a los medios que difundieron informaciones sobre el posible ataque ruso a Ucrania el 16 de febrero y pidieron publicar "un calendario de invasiones".

"Les pido a los medios de desinformación de Estados Unidos y el Reino Unido, como Bloomberg, The New York Times, The Sun y otros, que publiquen el calendario de nuestras 'invasiones' para el año próximo para que pueda planificar mis vacaciones", escribió la portavoz de Exteriores ruso, María Zajárova, en su canal de Telegram.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, afirmó a su vez que "durmió tranquilamente" ante las informaciones de que Rusia iba a atacar a Ucrania a las 03:00 de la madrugada, y por la mañana retomó sus labores habituales.

LAS PRESUNTAS AMENAZAS DE ESTADOS UNIDOS

Asimismo, el Consejo de Seguridad ruso aseguró que Estados Unidos busca crear una "amenaza permanente" a Rusia con el emplazamiento de 60.000 tropas en Europa y más de 200 tanques y 150 aviones.

"Su principal objetivo en Europa es crear una amenaza permanente a nuestro país", declaró al periódico ruso Rossiiskaya Gazeta el subsecretario de esta entidad, Mijaíl Popov, en medio de las denuncias de Occidente de un inminente ataque ruso contra Ucrania, en cuyas fronteras ha desplegado más de 100.000 tropas.

EEUU ha conformado en Europa "un grupo considerable de tropas de EE.UU., que superan los 60.000 militares, 200 tanques y alrededor de 150 aviones de combate", según el político ruso.

UCRANIA ESPERA ACCIONES REALES DE RUSIA

Ucrania reiteró que creerá en una desescalada de la tensión con Rusia una vez que vea la disminución real de las tropas rusas cerca de sus fronteras, que, según Moscú, comenzaron a replegarse parcialmente la víspera.

Así se lo comunicó el ministro de Exteriores de Ucrania, Dmitro Kuleba, al presidente de turno de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE), el ministro de Exteriores polaco, Zbigniew Rau.

"El ministro reiteró que Ucrania sigue de cerca las acciones reales de la parte rusa tras las declaraciones sobre la retirada de tropas y creerá en el comienzo de la desescalada solo si se produce una disminución real del número de tropas en la zona", señala el comunicado.

NUEVOS ATAQUES CIBERNETICOS A UCRANIA: RUSIA DESCARTA PARTICIPACIÓN

Pese a la aparente desescalada del conflicto, Estados Unidos denunció que piratas informáticos del gobierno ruso podrían haber vulnerado las redes militares, energéticas e informáticas cruciales de Ucrania.

Así, los hackers rusos podrían posicionarse de forma estratégica en estos sistemas para interrumpirlos en caso de que el Kremlin lance un ataque militar contra Ucrania, según un informe de la inteligencia estadounidense recientemente desclasificado y publicado por The Washington Post.

En respuesta, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, aseguró que "no tiene nada que ver" con el nuevo ciberataque contra páginas del Estado ucraniano.

"No sabemos nada y, como esperado, Ucrania sigue culpando a Rusia de todo", señaló en su rueda de prensa telefónica diaria: "Rusia no tiene nada que ver con ningún ataque DDoS", enfatizó.