Rusia atacó con artillería y ocupó la central nuclear ucraniana de Zaporiyia, la mayor de Europa

La invasión rusa de Ucrania entró ya en su noveno día: lo más destacado, un ataque ruso contra la central nuclear de Zaporoyia, la mayor de Europa, y el incendio de uno de sus edificios que finalmente ha sido sofocado por los bomberos este viernes a las 06.20 hora local (01.20 hora chilena), tras horas de incertidumbre.

El Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania emitió un mensaje tranquilizador: los niveles de radiactividad se encuentran dentro de los rangos normales, y aclaró que el incendio declarado tras el ataque ruso afectó a un edificio fuera de la planta misma.

Las tropas rusas finalmente tomaron la central nuclear, informó el regulador nuclear estatal de Ucrania, y añadió que el personal de la planta controla el estado de los bloques y garantiza su correcto funcionamiento.

Los reactores de la central permanecen intactos y no se han registrado cambios en el estado de radiación en el momento actual, señala el regulador. Especialistas de este organismo están en contacto con los ingenieros de la planta atómica.

"Los reactores de la central permanecen intactos, existen daños en el edificio del compartimiento del reactor de la unidad de potencia No. 1, que no afectan a la seguridad del reactor. Los sistemas y elementos importantes para la seguridad de la central nuclear están funcionando. No se han registrado cambios en el estado de radiación en el momento actual", dice el informe.

El presidente de Ucrania, Vlodomir Zelenski, señaló en un mensaje que "por primera vez (...) en la historia de la humanidad, el Estado terrorista (Rusia) ha recurrido al terrorismo nuclear". "¡Debemos detener al Ejército ruso de inmediato!", recalcó, al recordar que Ucrania tiene quince centrales nucleares.

"Si hay una explosión, será el fin de todo, el fin de Europa", advirtió, y pidió "la acción inmediata" del Viejo Continente.

DETALLES DEL ATAQUE

Tras disparar las fuerzas rusas contra la central nuclear de Energodar, en la región de Zaporiyia, en el sureste de Ucrania, se desató un incendio y se declaró una amenaza para la primera unidad de las instalaciones, informó el alcalde de la ciudad, Dmitry Orlov.

"¡Amenaza a la seguridad mundial! Como resultado del bombardeo enemigo continuo de edificios y unidades de la planta de energía nuclear más grande de Europa, la planta de energía nuclear de Zaporiyia está en llamas", escribió en su cuenta de Telegram.

La guardia nacional ucraniana dijo que pese al incendio los rusos continuaban disparando en dirección a la planta. El portavoz de la central nuclear, Andrii Tuz, explicó que los servicios de emergencia tuvieron dificultades para extinguir el incendio por la proximidad del continuo fuego ruso, según la agencia UNIAN.

El ministro de Energía de Ucrania, Herman Galuschenko, denunció que las tropas rusas emplearon fuego de tanques, artillería y cohetes contra la central nuclear, "a sabiendas de las consecuencias catastróficas de sus acciones".

El Servicio Estatal de Emergencia de Ucrania indicó que equipos bomberos, a los que este jueves las tropas rusas no permitieron acceder al recinto de la central, establecieron que el fuego abarcó tres plantas de un edificio de formación.

¿HAY PELIGRO DE RADIACIÓN?

"El combustible nuclear está dentro del reactor atómico. Todavía no se ha descargado. Además, hay una piscina de recarga y almacenamiento de combustible nuclear en la sala central que también contiene uranio y conjuntos de combustible nuclear", dijo el portavoz de la central nuclear, Andrii Tuz, al enfatizar el peligro de que se rompa la cubierta sellada.

El ministro ucraniano de Exteriores, Dmitro Kuleba, afirmó en un tuit que la medición de la radiación en la planta "es actualmente normal", pero señaló que el Ejército ruso la bombardea "desde todos los lados". "Si explota será diez veces más grande (la catástrofe) que Chernóbil" en 1986, alertó.

"Los rusos deben cesar el fuego inmediatamente, permitir el acceso a los bomberos y crear una zona de seguridad", tuiteó.

Russian army is firing from all sides upon Zaporizhzhia NPP, the largest nuclear power plant in Europe. Fire has already broke out. If it blows up, it will be 10 times larger than Chornobyl! Russians must IMMEDIATELY cease the fire, allow firefighters, establish a security zone! — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 4, 2022

Antes de que se sofocara el incendio, el director general de la planta, Igor Murashov, señaló que la seguridad de la central nuclear estaba comprometida, según su mensaje difundido por el Parlamento ucraniano en su cuenta de Telegram. "Los riesgos son tremendos. Los combates continúan. Los reactores están en peligro", advirtió.

Estados Unidos aseguró que la central nuclear no registra "niveles elevados de radiación". La secretaria de Energía estadounidense, Jennifer Granholm, indicó en un mensaje en su cuenta de Twitter que su gobierno no ha apreciado "niveles elevados de radiación cerca de la central. Los reactores de la planta están protegidos por estructuras de contención robustas y han sido apagados de forma segura", agregó.

Aseguró, no obstante, que las operaciones militares rusas cerca de esa planta son "temerarias".

.@ENERGY has activated its Nuclear Incident Response Team and is monitoring events in consultation with @DeptofDefense, @NRCgov and the White House. We have seen no elevated radiation readings near the facility. 2/ — Secretary Jennifer Granholm (@SecGranholm) March 4, 2022

The plant’s reactors are protected by robust containment structures and reactors are being safely shut down. 3/3 — Secretary Jennifer Granholm (@SecGranholm) March 4, 2022

El director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, habló con el primer ministro ucraniano, Denys Shmygal, y con el regulador y operador sobre la "grave situación" creada en la planta nuclear, según informó el director de la institución en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter.

I'm deeply concerned with situation at #Zaporizhzhia Nuclear Power Plant. Spoke with #Ukraine PM Denys Shmygal; @IAEAorg's monitoring and in close contact with #Ukraine's nuclear regulator and operator. I appeal to parties to refrain from actions that can put NPPs in danger. — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) March 4, 2022

El regulador dijo al OIEA que "no se han informado de cambios en los niveles de radiación en el sitio de la planta", según un mensaje divulgado por Twitter por el organismo internacional.

EL MENSAJE DE ZELENSKI A EUROPA TRAS EL BOMBARDEO: "DESPIERTEN YA"

Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, se dirigió a Europa para pedirle que "despierte ya" ante el "terrorismo nuclear" de Rusia, después de que fuerzas rusas atacaran la central nuclear.

"¡Europa debe despertarse ya! La central nuclear más grande de Europa está en llamas, se están desconectando ahora mismo unidades nucleares", señaló en un video colgado en la cuenta de Telegram de la oficina presidencial.

Indicó que los tanques rusos están equipados con cámaras termográficas para que los soldados sepan adónde disparar y por lo que "se estaban preparando para ello".

Zelenski se dirigió a todos los ucranianos y europeos, que, dijo, conocen perfectamente la palabra "Chernóbil", en referencia a la mayor catástrofe nuclear de la historia ocurrida el 26 de abril de 1986.

"Fue una catástrofe global", señaló el mandatario ucraniano.

"Rusia quiere repetir esto y lo está repitiendo, pero seis veces más", dijo, en referencia al número de unidades que hay en la central nuclear de Energodar, en la región de Zaporiyia.

"Europeos, despierten, por favor díganselo a sus políticos. Las tropas rusas están bombardeando la planta de energía nuclear en Ucrania, la central nuclear de Zaporiyia en Energodar. Hay 6 unidades de potencia, una unidad de potencia explotó en Chernóbil", enfatizó el presidente ucraniano.

Zelenski explicó que ya se puso en contacto con el presidente de EEUU, Joe Biden; el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel; el canciller alemán, Olaf Scholz; el presidente polaco, Andrzej Duda; el primer ministro británico, Boris Johnson, así como con el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi.

Señaló que, "por primera vez en nuestra historia, en la historia de la humanidad, el Estado terrorista (Rusia) ha recurrido al terrorismo nuclear".

"¡Debemos detener al Ejército ruso de inmediato!", recalcó, al recordar que Ucrania tiene 15 unidades nucleares.

"Si hay una explosión, será el fin de todo, el fin de Europa", advirtió, y pidió "la acción inmediata" del Viejo Continente.

"No dejen que Europa muera por un desastre en una planta de energía nuclear", señaló Zelenski.