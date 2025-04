Ucrania capturó a dos chinos que combatían por Rusia

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ordenó a sus ministros de Exteriores y de Defensa, Andrí Sibiga y Rustem Umérov, que se pongan en contacto con sus homólogos chinos para pedirles una explicación por la participación de ciudadanos chinos en la guerra de Ucrania, tras capturar a dos de ellos que luchaban en las filas del Ejército ruso.

"He pedido al ministro de Asuntos Exteriores y al ministro de Defensa que contacten a sus homólogos chinos para que nos den una explicación y tomen las acciones correspondientes", dijo Zelenski en una rueda de prensa poco después de que anunciara la captura de dos ciudadanos chinos que combatían con las tropas rusas en la región oriental de Donetsk.

Our military has captured two Chinese citizens who were fighting as part of the Russian army. This happened on Ukrainian territory—in the Donetsk region. Identification documents, bank cards, and personal data were found in their possession. We have information suggesting that… pic.twitter.com/ekBr6hCkQL

En un mensaje publicado en X, Sibiga condenó la participación de ciudadanos chinos en la guerra y anunció que ha convocado al encargado de negocios de China en Kiev para expresarle su condena y pedir explicaciones.

"Que haya ciudadanos chinos luchando de parte del Ejército invasor ruso en Ucrania pone en cuestión la posición declarada de China por la paz y socava la credibilidad de Pekín como un miembro permanente responsable del Consejo de Seguridad de la ONU", escribió Sibiga.

We strongly condemn Russia‘s involvement of Chinese citizens in its war of aggression against Ukraine, as well as their participation in combat against Ukrainian forces.



We have summoned China's chargé d'affaires in Ukraine to the Foreign Ministry to condemn this fact and demand… https://t.co/LoXHDoIQsu