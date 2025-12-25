Ucrania vive cuarta Navidad en guerra bajo ataques rusos y con escasas esperanzas de paz

Ucrania celebró este jueves su cuarta Navidad en guerra entre ataques rusos y con escasas esperanzas de paz, mientras aguardaba la respuesta oficial de Moscú al plan de 20 puntos para poner fin al conflicto elaborado por Kiev y Washington.

Muchas familias, que incluían a soldados de permiso o en rehabilitación, paseaban el día de hoy por las calles de Leópolis (oeste) y de otras ciudades ucranianas, en un intento de absorber al menos un poco de espíritu navideño.

Sin embargo, los cortes de electricidad a escala nacional y los ataques rusos contra el sistema energético, que continuaron durante la noche del 24 al 25 de diciembre y a lo largo de este jueves, amortiguaron el brillo de las fiestas.

El sistema eléctrico y de calefacción de Járkov (noreste), la segunda mayor ciudad del país, sufrieron especialmente a consecuencia de los ataques, que mataron a una persona y dejaron 15 heridos, mientras que las temperaturas caían a 11 grados bajo cero.

Unas Navidades tristes

"No estoy sintiendo realmente el espíritu navideño", dijo a la agencia de noticias EFE Katerina Bushtruk, una artista de 28 años de Zaporiyia (sur), que explicó que su marido y su padre están luchando en el frente y que en el mejor de los casos solo los verá dentro de varios meses.

Aún así, Bushtruk ha decorado su apartamento, en un gesto de desafío hacia los rusos. "Nos quieren asustados y deprimidos", recalcó.

En Leópolis, cientos de lazos con los nombres de soldados ucranianos prisioneros aparecieron junto a un belén, mientras que en un lugar en el que suelen reunirse las familias de los cautivos, para instar al mundo a presionar a Rusia para su liberación, fue instalado un árbol de Navidad con regalos simbólicos a sus pies.

La resiliencia ucraniana se manifiesta en cada gesto de desafío, mientras ciudadanos ven en la lucha y el sacrificio de sus "mejores" la única vía para una paz duradera. (FOTO: EFE)

"Sólo se puede celebrar cuando todos están en casa", rezaba el mensaje escrito a mano en una pancarta, mientras que otra nota subrayaba: "Estas Navidades esperamos a personas, no milagros".

El regreso de todos los cautivos ucranianos, tanto soldados como civiles, figura entre los 20 puntos del plan de paz presentado esta semana por el presidente Volodímir Zelenski, tras concluir los contactos entre Kiev y Washington para modificar la propuesta inicial de 28 puntos de la Casa Blanca.

Sin embargo, muchos ucranianos ven con escepticismo la disposición de Rusia de aceptar y cumplir un hipotético acuerdo de paz, incluso si Ucrania reconoce de facto la ocupación de un 20% de su territorio y realiza otras concesiones.

"Sueño con que toda nuestra gente regrese a casa. Pero no creo realmente que los rusos los vayan a devolver: los rusos ya han demostrado lo que valen sus promesas", dijo Bushtruk.

Escasas esperanzas de paz

Mientras millones de familias se juntaron el miércoles para la tradicional cena de Nochebuena, otras muchas no pudieron hacerlo.

Según las autoridades de Leópolis, aproximadamente 50.000 habitantes de esta región occidental están sirviendo en el Ejército. Solo algunos de ellos pudieron celebrar la Navidad en medio de los incesantes combates, con modestos festejos en las trincheras.

Muchas familias de Leópolis acudieron al cementerio militar, donde se interpretó un 'villancico de duelo' para homenajear a los cientos de caídos, cuyas tumbas fueron decoradas con árboles de Navidad y regalos simbólicos, entre ellos juguetes o dulces tradicionales.

"No podrá haber paz hasta que Rusia vea nuestra fuerza", dijo a EFE Olga Spodar, que vino a pasar la Navidad junto a la tumba de su hijo Nazari, que se alistó como voluntario al inicio de la invasión rusa y cayó en combate un año más tarde, a los 38 años.

La conversación entre Kiev y Washington da forma a una propuesta de 20 puntos, buscando el regreso de los cautivos, aunque la experiencia previa alimenta una profunda desconfianza en la voluntad rusa de cumplir acuerdos. (FOTO: EFE)

"No creo que estas negociaciones den ningún fruto, porque Rusia no dejará de atacarnos, incluso si eventualmente hace una breve pausa. La única manera de garantizar la paz es que nuestros soldados ganen y obliguen a los rusos a dejarnos en paz", afirmó.

"No sé qué tenemos que hacer exactamente nosotros y nuestros aliados para ganar, pero no veo ninguna otra salida", dijo también Bushtruk, en la misma línea.

Ucrania está pagando un precio increíblemente alto, señaló, y "los mejores de entre los mejores" están muriendo para que los ucranianos "puedan vivir, soñar y construir una Ucrania fuerte e independiente".

"Lo peor que podríamos hacer es dejarnos engañar por garantías vagas, condiciones poco fiables y asegurar así un futuro terrible para nuestros descendientes", señaló Bushtruk.