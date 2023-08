Vaticano debió "aclarar" dichos de Francisco tras decepción en Ucrania

El Vaticano salió a precisar los dichos de Francisco asegurando que "quiso animar a los jóvenes a preservar" la esperitualidad rusa y que estuvo lejos de "exaltar la lógica imperialista" luego que de en Ucrania reclamaran por el discurso del papa a un grupo de jóvenes católicos de Rusia.

El llamado del papa Francisco a la juventud rusa para que honre el legado del Imperio ruso fue recibido en Ucrania con decepción y la Iglesia católica local, que exigía aclaraciones al Vaticano, consideró que así se alimenta el nacionalismo radical.

¿QUÉ DIJO FRANCISCO?

El pasado 25 de agosto el pontífice se dirigió a distancia a jóvenes católicos rusos que se habían reunido en San Petersburgo.

"Nunca olviden su herencia. Son herederos de la gran Rusia: la gran Rusia de los santos, de los gobernantes, la gran Rusia de Pedro el Grande, de Catalina la Grande, de ese gran imperio ilustrado, de gran cultura y de gran humanidad", dijo el papa, quien llamó a los destinatarios de su mensaje a "no ignorar nunca esta herencia" y les agradeció por su "forma de ser rusos".

La declaración fue recibida en Ucrania con incredulidad. Los dos gobernantes rusos del siglo XVIII mencionados desempeñaron un papel central en la supresión de los últimos vestigios de la autonomía de la que todavía gozaban los territorios ucranianos del Imperio.

A pesar de que Ucrania es un país predominantemente cristiano ortodoxo, la posición del líder espiritual del mundo católico se sigue de cerca y delegaciones de distinto tipo, desde políticos hasta familias de prisioneros de guerra, lo visitan regularmente en el Vaticano.

El miércoles pasado, la víspera del día en que Ucrania celebraba su Día de la Independencia, el papa pidió a la audiencia congregada en el Vaticano "rezar por nuestros hermanos y hermanas ucranianos que tanto sufren" y no olvidar a la "atormentada Ucrania".

"EL PEOR EJEMPLO DEL IMPERIALISMO"

El arzobispo Sviatoslav, líder de la mayor iglesia católica de Ucrania, sostuvo que esas palabras representan "el peor ejemplo del imperialismo y el nacionalismo extremo ruso".

A través de un comunicado, el líder católico sostuvo que existe el riesgo de que se puedan interpretar como un respaldo al nacionalismo e imperialismo que originaron la guerra en Ucrania, "una guerra que trae muerte y destrucción a nuestro pueblo todos los días".

"En el contexto de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, ese tipo de manifestaciones inspiran ambiciones neocoloniales por parte del país agresor, mientras que esa forma de 'ser ruso', por el contrario, tiene que condenarse", agregó.

Sviatoslav subrayó que las palabras del papa causaron "profunda decepción" y "dolor" tanto en la Iglesia como en la sociedad ucranianas.

Esa "profunda decepción" también la compartió el Ministerio de Asuntos Exteriores manifestando que usando esa "propaganda imperial" el Kremlin justifica "los asesinatos de miles de hombres y mujeres ucranianos y la destrucción de cientos de ciudades y pueblos de Ucrania", declaró su portavoz, Oleg Nikolenko.

Nikolenko destacó que las ideas de una "Gran Rusia" están realmente detrás de las causas de la "agresividad crónica" rusa y agregó que resultó desafortunado que fueran repetidas "a sabiendas o no", por el papa, cuya misión, cree el Gobierno ucraniano, es justamente la de "abrir los ojos a la juventud rusa ante una deriva destructiva del liderazgo ruso actual".

¿QUE RESPONDIÓ EL VATICANO?

Tras la polémica que escaló el lunes, hoy el portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, manifestó que "en los saludos improvisados ​​de estos últimos días a algunos jóvenes católicos rusos, como se desprende claramente del contexto en el que los pronunció, el papa quiso animar a los jóvenes a preservar y promover todo lo positivo en el gran mundo cultural y la espiritualidad rusa, y ciertamente no para exaltar la lógica imperialista y las personalidades gubernamentales citadas para indicar algunos períodos históricos de referencia".

Tras el polémico mensaje a los jóvenes, Francisco respondió a algunas preguntas de los jóvenes rusos y sí abordo el tema de Ucrania en respuesta a una muchacha, según informa la Agencia Fides, órgano de información de las Obras Misionales Pontificias.

La joven le preguntó cómo debía ser utilizada la diplomacia para superar el conflicto: "La diplomacia va adelante siguiendo una vía, una vía en la que la unidad es superior al conflicto", respondió Francisco, según Fides, agencia del Vaticano.

Y agregó: "La verdadera diplomacia no teme a los conflictos pero no los alienta: toma los conflictos y los sigue, mediante el diálogo y la oración. Comprender la posición del otro y también limitar sus errores. No es fácil la diplomacia. Los buenos diplomáticos hacen mucho bien a la humanidad. Un oficio para nada fácil, pero muy fecundo".

"Y esto vale con la situación en Ucrania y con la de otros países. La diplomacia construye siempre, no destruye", sostuvo.