Mundo | Europa | Ucrania

Zelenski afirmó que no hay acuerdo de paz con Rusia: "Puede que nunca lo haya"

Publicado:
Periodista Digital: EFE

El mandatario ucraniano advirtió que un pacto "solo es válido cuando detiene la guerra y no queda solo en el papel".

Zelenski afirmó que no hay acuerdo de paz con Rusia:
 EFE

“La paz es mejor que la guerra, pero no a cualquier precio”, subrayó Zelenski.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, declaró este sábado que todavía no hay un acuerdo de paz y advirtió de la posibilidad de que nunca lo haya, porque únicamente es válido cuando "no es sólo papel, sino cuando detiene la guerra".

"No debe ser simplemente un acuerdo, bueno, malo. La pegunta es: ¿Bueno para quién y malo para quién? No quiero describirlo. Puede que no haya, hoy no lo hay, hoy no hay acuerdo. Lo hay cuando no sólo está en el papel, escrito con letras, sino cuando la guerra se ha detenido", declaró Zelenski durante una rueda de prensa conjunta con el primer ministro de Portugal, Luís Montenegro.

También puso como ejemplo el Memorándum de Budapest al afirmar que para él "un acuerdo no es sólo una firma".

"Este acuerdo no nos protegió. Por lo tanto, no creo que sea sólido ni que haya funcionado", dijo al referirse al mencionado memorándum de 1994 por el que Ucrania renunció a su arsenal nuclear a cambio de la promesa de Rusia de respetar su integridad territorial y soberanía.

Zelenski subrayó que "la paz es mejor que la guerra, pero no a cualquier precio", porque Ucrania, dijo, ya ha pagado un precio muy alto.

"Para nosotros es importante una paz justa y duradera, que no pueda ser violada por otro deseo de (el presidente ruso, Vladímir) Putin, o por otro Putin. Es muy importante que haya garantías sólidas de seguridad para ello, para descartar incluso la idea y la posibilidad física de que se nos ataque", enfatizó.

