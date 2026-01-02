Zelenski elige al jefe de la inteligencia militar como nuevo líder de su gabinete

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, anunció este viernes la designación de Kirylo Budanov, actual responsable de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania (GUR), como su nuevo jefe de gabinete.

El mandatario informó a través de Telegram que sostuvo una reunión con el jefe del GUR, a quien propuso asumir la jefatura de la Oficina de la Presidencia de Ucrania, tras la dimisión en noviembre del anterior jefe de gabinete, Andrí Yermak, investigado por las autoridades anticorrupción.

"Ucrania necesita ahora centrarse más en temas de seguridad, desarrollo de las Fuerzas de Defensa y Seguridad, y en la vía diplomática en las negociaciones, y la Oficina del Presidente servirá para cumplir con esas tareas", afirmó el mandatario, destacando la "especial experiencia" de Budanov en esas áreas.

Zelenski señaló que, pese a que el nombramiento aún no ha sido oficializado, ya encomendó al nuevo jefe de gabinete coordinar con los organismos de seguridad nacional y el Consejo de Defensa de Ucrania la actualización y presentación de la estrategia de defensa del Estado.

Esta designación se suma a la participación del jefe de la inteligencia militar ucraniana en conversaciones internacionales: en noviembre asistió a reuniones con delegaciones de Estados Unidos y Rusia en Abu Dabi, en un intento por avanzar en negociaciones de paz en medio del conflicto con Moscú.

Budanov, de 39 años, dirige el GUR desde el año 2020. El relevo se produce tras la salida de Yermak, quien durante la guerra fue la figura con más poder después del presidente, considerado por muchos como un primer ministro y principal representante del país en el extranjero.