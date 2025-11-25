EE.UU. negocia con Rusia y Ucrania en Abu Dabi

El secretario del Ejército estadounidense, Daniel Driscoll, mantiene reuniones en Abu Dabi con el jefe de la inteligencia militar ucraniana y con una delegación rusa, con la intención de alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra iniciada por la invasión de Vladimir Putin, informó The Financial Times.

Driscoll, cercano al vicepresidente estadounidense J.D. Vance, inició conversaciones con los rusos el lunes por la noche, según indicaron al diario un funcionario estadounidense y dos personas familiarizadas con la reunión. Las conversaciones estaban programadas para continuar este martes.

La composición de la delegación rusa no ha sido concretada por el momento y seguía sin estar claro si las tres partes en Abu Dabi se reunirían juntas o conversarían por separado, añade FT.

También se esperaba que Driscoll se reuniera con Kyrylo Budanov, jefe de la Dirección Principal de Inteligencia (GUR) del Ministerio de Defensa de Ucrania, indicaron al Times dos fuentes cercanas a las conversaciones.

La reunión en Abu Dabi se produce tras los avances del fin de semana en las conversaciones entre las delegaciones ucraniana y estadounidense en Ginebra, mientras los funcionarios de ambos países intentan elaborar un texto para presentar a sus presidentes.

Un miembro destacado de la delegación ucraniana para las conversaciones de paz planteó la posibilidad de una reunión inminente en la Casa Blanca entre Donald Trump y el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, para decidir los asuntos más delicados pendientes.

Pero la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró el lunes que no había planes, "por el momento", para que ambos se reunieran en persona.

Las conversaciones en los Emiratos Árabes Unidos se producen tras días de importantes reuniones en Kiev y Ginebra, durante las cuales Driscoll entregó a Zelenski el plan de paz de 28 puntos elaborado por la Administración Trump.

Las negociaciones en Ginebra dieron como resultado un nuevo acuerdo de paz de 19 puntos, más favorable para Kiev que el anterior.

Mientras tanto, Moscú continúa sus ataques a infraestructuras energéticas y edificios residenciales contra Kiev: la pasada noche causó la muerte de al menos seis personas y dejó heridas a otras 13.

Lavrov acusa a los europeos de socavar los esfuerzos de Trump

El canciller ruso, Serguéi Lavrov, acusó esta misma jornada que los países europeos "quieren socavar los esfuerzos de Donald Trump", puesto que "quieren rehacer el plan a su manera".

El ministro acusó a los europeos de hacer todo el "ruido" posible en los medios de comunicación para modificar el plan de 28 puntos, que contemplaba muchas de las demandas de Moscú.

"Los puntos clave del plan de Trump se basan en los entendimientos alcanzados en Anchorage (...) Y esos principios figuran a grandes rasgos en el plan, lo que nosotros saludamos", dijo, en alusión a la cumbre ruso-estadounidense de agosto pasado en Alaska.

Lavrov expresó su deseo de que Washington proporcione a Moscú la versión "que ellos consideren preliminar desde el punto de vista del final del consenso de ese texto con europeos y ucranianos".

"Esperemos que eso ocurra en breve", comentó, aunque añadió que Moscú "no apura a los colegas estadounidenses".

Eso sí, advirtió que "si se excluye el espíritu y la letra de Anchorage respecto a los entendimientos clave, por supuesto, eso será totalmente otra situación".

"Esperamos mucho desde Anchorage (...). Es bueno que, finalmente, hayan presentado su iniciativa, el plan Trump (...) Desconocemos hasta qué punto defenderán esta postura y contrarrestarán los intentos de desviarlos del camino correcto", afirmó.

El jefe de la diplomacia rusa apreció los esfuerzos de Estados Unidos, "el único país del mundo occidental que, a diferencia de Londres, Bruselas, París y Berlín, muestra iniciativa a la hora de encontrar una vía para el arreglo".

El plan que Washington presentó a Moscú rechazaba categóricamente el ingreso de Ucrania en la OTAN, mientras la nueva versión deja espacio a una decisión consensuada de los países miembros de la Alianza Atlántica.

Además, obligaba a Ucrania a abandonar todo el Donbás, cuando sus tropas aún controlan en torno al 20 por ciento del territorio de la región de Donetsk.

Dmitri Peskov, portavoz de Putin, dijo este martes a la prensa local que "en este momento lo único sustancial es el proyecto estadounidense, el proyecto de (el presidente de EE.UU., Donald) Trump".

"Consideramos que puede ser una muy buena base para las negociaciones", y reafirmó que Moscú rechaza las modificaciones europeas, pero las autoridades rusas "están plenamente abiertas al proceso negociador", ya que "están interesadas en lograr sus objetivos justamente por medios político-diplomáticos".