UE pide que China reconozca la masacre de Tiananmen para "rendir cuentas"

La Unión Europea pidió este martes a China que reconozca la masacre de Tiananmen y adopte medidas concretas para "rendir cuentas" por la represión violenta de las protestas pacíficas de hace 35 años en esa plaza de Pekín.

Cuando se cumple el 35º aniversario de "la represión violenta de las protestas pacíficas a favor de la democracia de 1989 en la Plaza de Tiananmen, en Pekín", la UE "se solidariza con las familias de las víctimas y pide a las autoridades chinas que reconozcan estos hechos y adopten medidas concretas para rendir cuentas", dijo Nabila Massrali, vocera del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), que dirige Josep Borrell.

"Deben respetarse las salvaguardias jurídicas y los derechos al debido proceso de las personas detenidas en relación con los acontecimientos de 1989 o con actividades para conmemorarlos", señaló la portavoz.

Y añadió que "recordar los acontecimientos y honrar a quienes fueron asesinados, detenidos o desaparecidos es crucial para las generaciones futuras y la memoria colectiva".

En este contexto, las recientes medidas para restringir las conmemoraciones y censurar los debates sobre la Plaza de Tiananmen en Hong Kong y otros lugares son "preocupantes" para la Unión Europea, ya que ponen en jaque los desafíos que enfrentan quienes defienden los derechos humanos y las libertades fundamentales dentro de China, manifestó la vocera del SEAE.

China ha impuesto un habitual control estricto en Pekín para evitar cualquier mención sobre el aniversario y prohibió la tradicional vigilia conmemorativa en Hong Kong, por lo que Taiwán será el único territorio de habla china que recordará el suceso con un acto en el centro de Taipéi.

On the 35th anniversary of the Tiananmen Square Incident, we commemorate the students & citizens who bravely marched for change. As #Taiwan deepens our commitment towards human rights, we firmly stand by the belief that the people only truly flourish with freedom & democracy.