Unión Europea firmó acuerdo para importar gas israelí a través de Egipto

La Unión Europea, Israel y Egipto firmaron este miércoles un acuerdo en El Cairo para transportar gas natural israelí a Europa a través del país árabe, en el que se licuaría el recurso, en una búsqueda del bloque comunitario de suministradores "confiables" alternativos a Rusia.

"En este memorando de entendimiento acordamos trabajar juntos en el transporte de gas natural desde Israel, vía Egipto y a la Unión Europea", afirmo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, que asistió a la firma, celebrada durante una reunión del Foro del Gas del Mediterráneo Oriental (EMGF).

"Estamos en el proceso de diversificar completamente nuestros suministradores de combustibles fósiles de Rusia hacia otros suministradores confiables y ustedes lo son", agregó la dirigente europea en referencia al problema de la dependencia del gas ruso que tiene la UE debido al conflicto generado entre ambos por la guerra en Ucrania.

With this 🇪🇺🇪🇬🇮🇱 agreement we will work on the stable delivery of natural gas to the EU from the East Med region.



This will contribute to our 🇪🇺 energy security.



And we are building infrastructure fit for renewables - the energy of the future. pic.twitter.com/GYFPXwFpsp