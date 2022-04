Líderes mundiales destacan la reelección de Macron en Francia

Los principales líderes de la Unión Europea y otros representantes mundiales felicitaron este domingo a Emmanuel Macron por su victoria en las elecciones presidenciales francesas frente a la ultraderechista Marine Le Pen, y valoraron positivamente su triunfo para la UE "en estos tiempos difíciles".

"Me felicito de poder continuar con nuestra excelente cooperación. Juntos haremos avanzar Francia y Europa", le escribió en Twitter el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, apuntó que, "en este período tormentoso", es necesario "una Europa sólida y una Francia totalmente comprometida por una UE más soberana y más estratégica".

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, aplaudió la elección de Macron, muestra de que los franceses han elegido comprometerse "con una UE libre, fuerte y justa".

También se sumaron a las felicitaciones el presidente del Consejo de Ministros de Italia, Mario Draghi, que calificó la victoria de Macron como una "excelente noticia para toda Europa".

"El pueblo francés ha demostrado una vez más su compromiso con el proyecto europeo", escribió el primer ministro de Portugal, António Costa, que consideró que "en los tiempos difíciles" que atraviesa Europa es "fundamental" contar con Francia para defender el multilateralismo, la seguridad y la lucha contra el cambio climático.

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberto Metsola, dio su enhorabuena al francés por su "gran reelección" en un momento en que la UE necesita una francia "fuerte".

En Alemania, el canciller, Olaf Scholz, consideró que el resultado de la elección es un mensaje de los votantes a favor de "un fuerte compromiso con Europa". "Me alegro de que continuemos nuestra buena cooperación", dijo.

"Felicidades, Emmanuel Macron, por su reelección en la Presidencia de la República Francesa. Francia es uno de nuestros aliados más próximos e importantes. Espero que sigamos colaborando en los asuntos que más preocupan a nuestros países y al mundo", manifestó el primer ministro, Boris Johnson.

